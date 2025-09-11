Är du erfaren sjuksköterska? Sök till akutmottagning!
Är du nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska?
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen inom kort och vill vara delaktig i arbetet med att förbättra och utveckla vår akutmottagning ytterligare.
Viktigt är att du är intresserad av en stimulerande och spännande miljö med variation och där du ges möjlighet till utmaningar och utveckling.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Arbetsmiljön du erbjuds är spännande, bitvis stressig, samtidigt som den är otroligt rolig och utmanande. Våra arbetstider ger stora möjligheter till variation då vi finns tillgängliga dygnets alla timmar, årets alla dagar. Vi är intresserade av dig som önskar arbeta dag, kväll samt natt, heltid, deltid eller på timmar. Hos oss erbjuder vi arbetstidsmodell där man kan få reducerad arbetstid med upp till 32 timmar per vecka.
Vi jobbar även med individuellt anpassad introduktion med handledning av utsedd mentor, kontinuerlig utbildning, fortbildning samt scenarioträning så du ska känna dig trygg i din roll som sjuksköterska. Vi erbjuder något för alla oavsett erfarenhetsnivå. Vi prioriterar och läger stort fokus på introduktion så att den är anpassad både till dig som är ny examinerad eller med erfarenhet. Trivs du bra på din nuvarande arbetsplats men är intresserad av akutsjukvård och vill rotera mot akutmottagningen så ställer vi oss positiva till det. Är du specialistsjuksköterska inom akutsjukvård finns det stora möjligheter till utveckling. Vi håller på att forma specialistsjuksköterskans roll och kan därmed erbjuda möjligheter till utveckling och variation.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på akutmottagningen erbjuder vi en arbetsdag som skiftar i både innehåll och utmaningar, där du är en självklar och central del av patientens vård. Till akutmottagningen vänder sig många olika patientgrupper och därför behöver vi medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Arbetsgrupp
Arbetet sker i team som är tätt sammansvetsade inom olika professioner och du är lyhörd och kommunikativ och ser samarbete både inom teamet och över klinikgränserna ser vi som en självklarhet.
Om dig
Erfarenhet av arbete akutmottagning/ambulanssjukvård är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi ser att du i linje med våra värderingar, är en öppen person med ett positivt förhållningssätt, både som person, samt gentemot verksamhetens uppsatta mål, policys och riktlinjer. Du är engagerad och tycker om att dela med dig av dina kunskaper, erfarenheter och idéer för att tillsammans med oss göra kliniken ännu bättre. Då vi är verksamma inom akutsjukvård där förhållandena snabbt kan förändras så ser vi att du är trygg och stabil som person samt i din profession och har när det krävs inga problem med att fatta snabba beslut.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
På grund av semesterperiod kan svar på eventuella frågor dröja.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
