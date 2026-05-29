Är du erfaren inom CNC? Bli nyckelperson i en tekniskt ledande produktion!
Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö där precision, kvalitet och utveckling står i centrum? Nu söker vi en erfaren CNC-operatör / CNC-programmerare till ett väletablerat industriföretag i norra Stockholm.
Här blir du en nyckelperson i en högteknologisk produktion med fokus på tunnplåt, ofta i rostfria material, där slutprodukterna används globalt. Du får en roll med både ansvar och inflytande, i ett team som värdesätter kompetens, förbättringsarbete och yrkesstolthet.
Om rollen:
Det här är en bred och kvalificerad roll, inte bara maskinkörning. Du är involverad i hela tillverkningsprocessen, från ritning och programmering till färdig detalj. Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt arbete i maskin med teknisk förståelse och optimering. Vi söker dig som är självgående inom CNC och har goda kunskaper inom programmering av maskiner.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Rigga, ställa och köra stans- och kantpressmaskiner
CNC-programmera och optimera körningar
Tolka ritningar och säkerställa rätt tillverkningsmetod
Arbeta med tunnplåt, främst rostfritt material
Säkerställa att detaljer uppfyller toleranser och kvalitetskrav enligt gällande standarder
Följa produktionsflöden, rutiner och säkerhetsföreskrifter
Delta i förbättringsarbete inom produktion och effektivitet
Hantera arbetsrelaterade uppgifter i affärssystem
Vem är du?
Du är en erfaren operatör med god teknisk förståelse och vana av att arbeta i tillverkande industri. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och bidra med förbättringar.
Du har sannolikt arbetat flera år inom CNC, gärna inom plåtbearbetning, och vill nu ta nästa steg i en mer utvecklande miljö.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av arbete med NC- eller CNC-maskiner
Erfarenhet från tillverkande industri, helst inom plåt
Goda kunskaper i ritningsläsning
Grundläggande CNC/NC-utbildning eller motsvarande erfarenhet
Svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Extra plus om du även har:
Erfarenhet av CNC-programmering (t.ex. Trumpf, Amada, Bystronic)
Erfarenhet av rostfria material
Truckkort
Vana av affärssystem
Vad får du?
En modern produktionsmiljö med avancerad teknik
Möjlighet att påverka arbetssätt och processer
Ett långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Praktisk information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, långsiktigt
Arbetstid: Skift (dag/kväll)
Placering: Norra Stockholm
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se
