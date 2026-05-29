Är du erfaren inom CNC? Bli nyckelperson i en tekniskt ledande produktion!

2026-05-29


Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö där precision, kvalitet och utveckling står i centrum? Nu söker vi en erfaren CNC-operatör / CNC-programmerare till ett väletablerat industriföretag i norra Stockholm.
Här blir du en nyckelperson i en högteknologisk produktion med fokus på tunnplåt, ofta i rostfria material, där slutprodukterna används globalt. Du får en roll med både ansvar och inflytande, i ett team som värdesätter kompetens, förbättringsarbete och yrkesstolthet.

Om rollen:
Det här är en bred och kvalificerad roll, inte bara maskinkörning. Du är involverad i hela tillverkningsprocessen, från ritning och programmering till färdig detalj. Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt arbete i maskin med teknisk förståelse och optimering. Vi söker dig som är självgående inom CNC och har goda kunskaper inom programmering av maskiner.

Dina arbetsuppgifter
Rigga, ställa och köra stans- och kantpressmaskiner

CNC-programmera och optimera körningar

Tolka ritningar och säkerställa rätt tillverkningsmetod

Arbeta med tunnplåt, främst rostfritt material

Säkerställa att detaljer uppfyller toleranser och kvalitetskrav enligt gällande standarder

Följa produktionsflöden, rutiner och säkerhetsföreskrifter

Delta i förbättringsarbete inom produktion och effektivitet

Hantera arbetsrelaterade uppgifter i affärssystem

Vem är du?
Du är en erfaren operatör med god teknisk förståelse och vana av att arbeta i tillverkande industri. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och bidra med förbättringar.
Du har sannolikt arbetat flera år inom CNC, gärna inom plåtbearbetning, och vill nu ta nästa steg i en mer utvecklande miljö.

Vi tror att du har:

Flera års erfarenhet av arbete med NC- eller CNC-maskiner

Erfarenhet från tillverkande industri, helst inom plåt

Goda kunskaper i ritningsläsning

Grundläggande CNC/NC-utbildning eller motsvarande erfarenhet

Svenska och engelska i tal och skrift

God datorvana

Extra plus om du även har:

Erfarenhet av CNC-programmering (t.ex. Trumpf, Amada, Bystronic)

Erfarenhet av rostfria material

Truckkort

Vana av affärssystem

Vad får du?

En modern produktionsmiljö med avancerad teknik

Möjlighet att påverka arbetssätt och processer

Ett långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter

Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

Praktisk information

Start: Omgående

Omfattning: Heltid, långsiktigt

Arbetstid: Skift (dag/kväll)

Placering: Norra Stockholm

Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Detta är ett heltidsjobb.

