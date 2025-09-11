Är du en vass truckförare med skjutstativvana? Då är det här för dig!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Ulricehamn
2025-09-11


Publiceringsdatum
2025-09-11

Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter dig som vet hur det går till i ett lager - och som trivs bäst bakom spakarna på en skjutstativtruck! Här får du chansen att bli en viktig kugge på arbetsplatsen, där struktur, samarbete och tempo går hand i hand.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Köra skjutstativtruck i höglager
• Hantera såväl inleveranser som utleveranse
• Plocka och packa varor enligt instruktion
• Andra sedvanliga lageruppgifter

• ? Plats: Ulricehamn med omnejd
• ? Omfattning: Heltid
• ? Arbetstid: Dagtid - men flexibilitet för kvällsskift behövs
• ? Start: Snarast eller enligt överenskommelse

Profil
Du kommer att vara en del av ett lagerteam där arbetsdagarna fylls av att ta emot leveranser, packa och plocka varor och se till att gods skickas ut i rätt tid - i rätt skick. Ditt huvudsakliga verktyg? En skjutstativtruck, som du hanterar med precision. Men ibland får du även rycka in där det behövs - vi gillar lagspelare!

Vi tror att du...
• Har ett giltigt truckkort och minst ett års erfarenhet av truckkörning
• Trivs i lagermiljö och är inte rädd för att ta i
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Är en positiv, lösningsorienterad och samarbetsvillig person som gillar när det händer mycket
• Trygg i att arbeta i administrativa system

Observera: I denna tjänst ingår säkerhetsprövning. Drogtest samt kontroll av belastningsregister kommer därför att genomföras innan anställning kan påbörjas.

Redo att köra igång?
• Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person. Så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4763".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Frida Stenlund
frida.stenlund@aditrologistics.com

Jobbnummer
9504969

