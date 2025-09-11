Är du en vass truckförare med skjutstativvana? Då är det här för dig!
2025-09-11
Nu letar vi efter dig som vet hur det går till i ett lager - och som trivs bäst bakom spakarna på en skjutstativtruck! Här får du chansen att bli en viktig kugge på arbetsplatsen, där struktur, samarbete och tempo går hand i hand.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Köra skjutstativtruck i höglager
• Hantera såväl inleveranser som utleveranse
• Plocka och packa varor enligt instruktion
• Andra sedvanliga lageruppgifter
• ? Plats: Ulricehamn med omnejd
• ? Omfattning: Heltid
• ? Arbetstid: Dagtid - men flexibilitet för kvällsskift behövs
• ? Start: Snarast eller enligt överenskommelseProfil
Du kommer att vara en del av ett lagerteam där arbetsdagarna fylls av att ta emot leveranser, packa och plocka varor och se till att gods skickas ut i rätt tid - i rätt skick. Ditt huvudsakliga verktyg? En skjutstativtruck, som du hanterar med precision. Men ibland får du även rycka in där det behövs - vi gillar lagspelare!
Vi tror att du...
• Har ett giltigt truckkort och minst ett års erfarenhet av truckkörning
• Trivs i lagermiljö och är inte rädd för att ta i
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Är en positiv, lösningsorienterad och samarbetsvillig person som gillar när det händer mycket
• Trygg i att arbeta i administrativa system
Observera: I denna tjänst ingår säkerhetsprövning. Drogtest samt kontroll av belastningsregister kommer därför att genomföras innan anställning kan påbörjas.
Redo att köra igång?
Redo att köra igång?

• Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person. Så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Fast l?n Så ansöker du
