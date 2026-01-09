Är du en trygg personlig assistent och jobba extra i Skövde?
2026-01-09
OM JOBBET
En kvinna i 50-års åldern med epilepsi och psykisk funktionsnedsättning söker nu en trygg och varm assistent för stöd och hjälp i vardagen.
Kvinnan är en stor djurälskare och hon gillar foto, kläder, god mat samt mysiga familjära hemmakvällar. Trygghet och stabilitet är viktigt för hennes välmående så det är av vikt att du kan bidra med detta. Dagtid arbetar hon på daglig verksamhet, men ditt arbete sker i kvinnans eget hem.
DU SOM SÖKER ÄR
Mogen, omtänksam, glad och trygg. Du bör ha ett djurintresse och du får gärna gilla matlagning. Det är viktigt att du inte är allergisk då hundar ofta besöker hemmet. Vi tänker att din ambition ska vara att arbeta som personlig assistent under längre tid och vi prioriterar dina personliga egenskaper.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med människor, att du är kvinna, 40+ och att du vill fortsätta att ge den här kvinnan det familjära liv hon redan lever.
Körkort är ett krav.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vi söker en timvikarie. Det finns ett fast dygn per månad, utöver det är det vid behov.
Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, morgon och kväll med sovande journatt.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-02-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
