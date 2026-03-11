Är du en tekniskt nyfiken mekaniker? Jernbro söker nya kollegor!
2026-03-11
Vill du arbeta som mekaniker i en varierad roll där ingen dag är den andra lik? Hos Jernbro får du möjligheten att arbeta nära produktionen hos några av Sveriges mest välkända industriverksamheter. Vi söker nu mekaniker som vill bli en del av ett sammansvetsat team där utvecklingsmöjligheterna är stora och gemenskapen stark. Hos oss möts du av ett engagerat team med kollegor från olika bakgrunder och en arbetsplats där rätt inställning och vilja att utvecklas värderas minst lika högt som erfarenhet.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Jernbros räkning mekaniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Jernbro under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Jernbros önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Som mekaniker hos Jernbro erbjuds du en varierad och utvecklande roll där du arbetar nära industrins dagliga produktion. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team med god stämning och kollegor från olika bakgrunder.
Här finns också goda möjligheter att utvecklas över tid - både genom att bredda din tekniska kompetens och genom att ta större ansvar i takt med att verksamheten växer. För rätt person finns tydliga möjligheter att växa inom organisationen och ta nästa steg i karriären. Samtidigt får du arbeta i en stabil verksamhet med spännande uppdrag inom några av Sveriges mest välkända industrimiljöer.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos Jernbro arbetar du med service, underhåll och reparation av produktionsutrustning i industrimiljö. Rollen är praktisk och varierad där du dagligen är ute i verksamheten och säkerställer att maskiner och anläggningar fungerar som de ska. Arbetet kan ske både ovan och under jord och innebär att du möter olika typer av tekniska utmaningar där problemlösning och samarbete med kollegor är en viktig del av vardagen. Du kommer att arbeta nära produktionen och bidra till att förebygga driftstopp samt hålla utrustningen i gott skick. Eftersom arbetsuppgifterna varierar får du möjlighet att utveckla din tekniska bredd och arbeta med många olika typer av mekaniskt arbete.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Utföra service och förebyggande underhåll på produktionsutrustning
Reparera och felsöka mekaniska komponenter och maskiner
Reparera och underhålla exempelvis räcken och annan produktionsutrustning
Arbeta både ovan och under jord i industrimiljö
Samarbeta med kollegor och bidra till en säker och effektiv drift
Identifiera förbättringsbehov och bidra till att utveckla underhållsarbetet
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Jernbro. Vi söker dig som är en social och engagerad mekaniker med ett genuint tekniskt intresse och en positiv inställning till arbetet. Du trivs i en praktisk roll där du får arbeta nära produktionen och lösa problem tillsammans med dina kollegor. Som person är du samarbetsvillig, prestigelös och har lätt för att kommunicera med människor från olika bakgrunder. Eftersom arbetsgruppen består av både svensk- och engelsktalande kollegor är det viktigt att du känner dig bekväm med att använda båda språken i vardagen.
Vi tror också att du är en person som gärna tar initiativ, är nyfiken på att lära dig nytt och vill utvecklas över tid. Erfarenhet från industrimiljö samt tidigare erfarenhet som mekaniker är meriterande, men vi värdesätter framför allt rätt inställning, ett tekniskt intresse och viljan att bidra till en positiv stämning i teamet.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Gällivare
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
