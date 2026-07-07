Är du en teamspelande biträdande rektor med fokus på F-3 ?
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2026-07-07
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med cirka 600 medarbetare och 4400 elever i våra grundskolor. Tillsammans ansvarar vi för det livslånga lärandet, från förskola till Komvux.
Sedan 2023 har vi arbetat i process med medarbetare, skolledning och förvaltning kring organisering av våra framtida skolledare. Vi har vi landat i det vi tror starkt på - vi organiserar oss i hållbara, skickliga team där involvering och prestigelöshet står i fokus!
Nu söker vi en ny lagspelare i vårt F-6-team i Nödinge. Under året som kommer utvärderar vi vårt team och våra ansvarsområden, där kan du som ny lagspelare vara med och påverka, dina styrkor blir ett komplement till oss andra!Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
För att nå våra högt uppställda förväntningar och mål är vi organiserade i ett ledningsteam F-6, där vi har en rektor F-6 och tre biträdande rektorer med olika inriktning i sina uppdrag. Ni samverkar för helheten men har också tydliga ansvarsområden som ni ansvarar för. Er närmsta chef är verksamhetschef Grundskola och ni förväntas samleda på ett transparant och prestigelöst sätt - tillsammans är nyckelordet!
Du kommer att ansvara för en del av helheten på vår skola. I uppdraget för F-3 kommer du att ansvara för den dagliga verksamheten, det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet. En stor del av uppdraget blir att hitta god samverkan mellan de olika delarna i skolan för att vi ska hitta vägar för alla våra elever att nå målen. Utöver det så fokuserar vi på en ökad elevnärvaro och att våra elever får en stabil och stadig grund i sin läs-, skriv- och matematikutveckling. Utifrån vår planerade utvärdering av teamet och spelarnas kompetenser så kan uppdraget få annat innehåll och riktning om vi får nya tankar i denna process.
I Ale kommun har vi valt att satsa på en stark organisation kring er som skolledare, där frirummet att skapa er inre organisation är stort.
Tillsammans gör vi skillnad för Ales elever!Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har jobbat som biträdande rektor eller i annan chefsbefattning inom utbildning i några år. Du har pedagogisk högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Rektorsutbildningen har du med fördel avslutat eller så är den pågående. Du har genomgått någon form av chefs- eller ledarprogram där fokus ligger på det kommunala och statliga ansvaret som skolledare. Vi ser också att du har erfarenhet och kan visa på din skicklighet i att arbeta systematiskt och långsiktigt med skolutveckling, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
I Ale kommun värnar vi en god arbetsmiljö för alla våra anställda, därför ser vi att du har tidigare erfarenhet och/eller förståelse för hur man driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi söker dig som är en tydlig ledare och kan och vill vara med och samleda i grundskolan i Ale ur ett långsiktigt perspektiv.Övrig information
I vår process tillämpas personlighets- och logiktest som en del i urvalsprocessen. I samband med en eventuell anställning behöver du ha utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi kommer bjuda in till en första digital intervju under vecka 33 så tveka inte - sök redan idag!
En eventuella andra intervju planerar vi för våra slutkandidater under vecka 34 och 35.
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9994689