Är du en tävlingsmänniska? Vi söker företagssäljare
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-07
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Tycker du om att sätta upp mål, skapa affärer och se resultat av ditt arbete?
Marketplace Sverige AB söker nu flera drivna företagssäljare som vill vara med och hjälpa företag över hela Sverige att växa genom smarta digitala tjänster.
Vi söker dig som gillar utmaningar, motiveras av att göra affärer och vill utvecklas i en roll där engagemang och prestation uppskattas.
Din roll
Som företagssäljare arbetar du med att skapa nya affärer genom att kontakta företag, presentera våra tjänster och hitta lösningar som passar varje kunds behov.
Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till genomförd affär – och bygger samtidigt upp långsiktiga kundrelationer.
Du kommer att sälja
Hemsidor och e-handelslösningar
SEO och Google Ads
Google Business-optimering
AI-tjänster för företag
Sociala medier
Bannerannonsering
Leadgenerering
Digital marknadsföring
PR och pressmeddelanden
Hosting, domäner och e-post
Vi tror att du
Har en positiv inställning
Är tävlingsinriktad och målfokuserad
Tycker om att prata med människor
Är självgående och ansvarstagande
Vill utvecklas inom försäljning
Har du tidigare erfarenhet av försäljning är det ett plus, men vi välkomnar även dig som vill ta första steget in i branschen.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning utan lönetak
Introduktion och löpande coachning
Färdiga tjänster med hög efterfrågan
Flexibelt upplägg
Möjlighet att växa inom företaget
Ett engagerat team med höga ambitioner
Vi arbetar med företag inom bland annat
Bygg och hantverk
Restaurang och hotell
Bil och fordon
Skönhet och hälsa
Fastighet
Juridik
Handel och e-handel
IT och teknik
Industri
Redovisning och ekonomi
Bli en del av vår resa
Marketplace Sverige AB har en tydlig ambition – att hjälpa svenska företag att lyckas digitalt.
Nu söker vi fler engagerade personer som vill vara med och bygga framtidens företagstjänster tillsammans med oss.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9994736