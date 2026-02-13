Är du en stjärna på logistik? Vi söker materialstyrare!
2026-02-13
Är du en problemlösare som håller huvudet kallt, ser till att allt finns på rätt plats i rätt tid och drivs av att ta ansvar, förbättra flöden och utveckla processer tillsammans med ett starkt team? Då är kanske detta tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund får du en unik möjlighet att bidra till omställningen av både företaget, transportbranschen och samhället i stort. Företaget tillverkar och levererar viktiga komponenter till anläggningsmaskiner och ansvarar samtidigt för effektiva logistikflöden inom produktion och distribution. Anläggningen i Hallsberg har en central roll i verksamhetens globala produktionsnätverk och bidrar till utvecklingen av smartare och mer hållbara processer inom transportbranschen.
Som materialstyrare är du den viktiga länken mellan leverantör och produktion. Du har ansvar för ett definierat sortiment och ser till att materialflödet fungerar smidigt, från beställning och mottagning till att det finns tillgängligt på produktionsgolvet. Genom att följa upp leveranser och analysera avvikelser säkerställer du att material och komponenter levereras i rätt tid, med rätt kvalitet, och bidrar till kontinuerliga förbättringar i logistikkedjan både internt och externt.
Rollen handlar dock om mer än koordinering - du är också en förändringsdrivare. Med digitala verktyg som Power BI och Power Automate effektiviserar du processer, utmanar invanda arbetssätt och identifierar nya möjligheter för förbättring. Samtidigt stärker du teamet och bidrar aktivt till dess utveckling.
Du erbjuds
Här får du arbeta i en innovativ och utvecklande arbetsmiljö, bli en del av ett starkt team med hög kompetens och samtidigt utveckla din digitala och logistiska expertis i en internationell produktionsmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som materialstyrare innebär att du operativt ansvarar för att styra materialflöden, hantera leverantörsrelationer och säkerställa en effektiv materialförsörjning till produktionen. Du kommer att arbeta med både strategiska förbättringar och dagliga operativa utmaningar.
• Säkerställa materialtillgång för produktionen
• Ha dialog med leverantörer gällande materialleveranser och avvikelser
• Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom materialstyrning
• Hantera och lösa operativa utmaningar relaterade till materialflöden
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett par års erfarenhet av materialstyrning eller liknande logistikroll, gärna inom industrin
• Har goda kunskaper i SAP
• Kan kommunicera flytande på svenska och engelska då båda språk förekommer dagligen i arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Power Automate/Power BI
• Kunskap om Lean-principer eller liknande effektivitets - och förbättringsmetoder
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Volvo i Hallsberg är en nyckelanläggning som tillverkar hytter och tankar för Volvos anläggningsmaskiner. De är en central del av Volvos globala produktionsnätverk med fokus på effektiva materialflöden och distribution. Ersättning
