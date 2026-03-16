Är du en säljare som vill vinna affärer på riktigt?

Tele-Byrån i Kalmar AB / Säljarjobb / Kalmar
2026-03-16


Telebyrån, en del av Techgruppen, växer och söker fler Account Managers inom B2B.

Vi arbetar med telekom- och kommunikationslösningar från marknadsledande mobiloperatörer och hjälper företag över hela Sverige att modernisera sin kommunikation.

Hos oss söker vi inte bara erfarenhet - vi söker driv, energi och viljan att göra affärer.

Vad rollen innebär
Som Account Manager B2B ansvarar du för att utveckla nya affärer och bygga relationer med företagskunder.

Du arbetar direkt mot beslutsfattare och hjälper företag att hitta rätt lösningar inom:

Företagstelefoni

Molnväxlar

Kommunikationslösningar

IT- och nätverkstjänster

Du driver affären från första kontakt till avslut och bygger successivt upp din egen kundportfölj.

Vi söker dig som

Har ett starkt driv och gillar att göra affärer

Trivs i dialog med företag och beslutsfattare

Är målmedveten och resultatorienterad

Vill utvecklas inom B2B-försäljning

Gillar tempo, ansvar och affärsmöjligheter

Erfarenhet av försäljning är meriterande - men rätt inställning och vilja är viktigast.

Varför Telebyrån?

Hos oss blir du en del av ett bolag i tillväxt där prestation och engagemang värdesätts.

Du får:

Möjlighet att arbeta med marknadsledande operatörer och lösningar

Stöd från erfarna kollegor och säljledning

Tydliga arbetssätt och säljprocesser

Möjlighet att utvecklas och växa inom bolaget

En arbetsplats där affärer, laganda och utveckling står i centrum

Om Telebyrån

Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar skräddarsydda telekom- och kommunikationslösningar till företag i hela Sverige.

Genom personlig rådgivning, modern teknik och flexibla tjänster hjälper vi organisationer att förenkla sin kommunikation och skapa lösningar som är anpassade efter deras verksamhet.

Publiceringsdatum
2026-03-16

Så ansöker du
Urval sker löpande.
Skicka in din ansökan och berätta kort om dig själv - vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://telebyran.teamtailor.com/jobs/7397524-account-manager-b2b-telekom-foretagstjanster
E-post: aziz@telebyran.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tele-Byrån i Kalmar AB (org.nr 559216-2001), http://www.telebyran.se
Norra Långgatan 1 (visa karta)
392 32  KALMAR

Jobbnummer
9801065

