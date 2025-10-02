Är du en problemlösare med ett stort intresse för teknik?
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en mångsidig ingenjör som uppskattar variation i vardagen. Saab erbjuder en bred roll som sträcker sig från tekniska utredningar till teknisk information och utbildning inom ett spännande och användarnära teknikområde.
Du kommer i din roll hos oss inom flygsäkerhetsmaterielteamet på avdelningen CAMO & Logistics Services stötta kund och brukare i tekniska ärenden som uppstår under produktens livslängd. Ditt fokus kommer att ligga på underhållsfrågor och du kommer att jobba i nära samarbete med vår kund. I de uppdrag du tilldelas kommer du att ansvara för beredning, kalkylering, genomförande och leverans. Du ansvarar också för att löpande kommunicera med kund samt övriga medarbetare som berörs av uppdraget.
Inom uppdragen kommer du att:
* Driva och genomföra tekniska utredningar eller underhållsberedning som sedan ligger till grund för arbete med underhållspublikationer.
* Hålla och genomföra utbildningar som i första hand riktar sig till underhållstekniker hos våra kunder. Utbildningarna har fokus på materielkännedom och underhållsprocedurer och genomförs i mindre grupper.
* Producera underhållspublikationer, främst i form av FMV Teknisk Order.
* Ta fram rapporter, sammanställa statistik eller skapa andra typer av beslutsunderlag.
* Utveckla eller förbättra materiel och vara ett stöd till kunden under processen.
Rollen är bred och uppdragen är varierande. Allt som oftast arbetar du från ax till limpa och tar hjälp av kollegor eller externa rådgivare när det behövs. Uppdragen vi får in kan vara enkla eller mer komplexa, vilket gör att förutsättningarna är olika i varje uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker dig som gillar både teknik och dokumentation och som trivs i rollen som problemlösare. Du har god samarbetsförmåga och ditt arbetssätt är relationsskapande. Det är viktigt att du trivs i en roll där du inom givna ramar är den som själv driver arbetet framåt och får saker att hända. Samtidigt som du är handlingskraftig, inser du vikten av noggrann analys och välgrundade beslut.
För att passa i den roll är det bra om du har en teknisk utbildning, till exempel:
* Högskoleingenjör (inom exempelvis design, maskin, textil, underhåll eller liknande)
* Flygtekniker
* Säkmat-tekniker
* Teknisk utbildare
* Eller andra liknande erfarenheter
Erfarenhet av arbete med flygsäkerhetsmateriel eller underhållsberedning är meriterande. Det är även positivt om du har kunskaper om regler för militär luftfart, och om de system och förutsättningar som råder inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Då du kommer att arbeta med publikationer är det även grundläggande att du kan uttrycka dig väl i skrift på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
