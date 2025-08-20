Är du en präst som vill arbeta med gudstjänsten i centrum?
Mitt i framtidsstaden Boden står Överluleå kyrka, pastoratets största och äldsta. Här finns en gudstjänstfirande församling, ett rikt musikliv och möten i både glädje och sorg.
Överluleå församling består av fyra kyrkor, en lika kompetent som kreativ personalgrupp och en stor variation av gudstjänster, mötesplatser, musikevenemang och grupper. Vi ser behovet av en församlingsbyggande präst som vill möta människor både i och utanför kyrkan. Är du en präst som med lyhördhet och engagemang snabbt får förtroende bland människor? Då är det dig vi söker! Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Som präst hos oss kommer du att spela en central roll i församlingens liv och verksamhet. Du kommer att arbeta nära såväl anställda som ideella för att förverkliga vår vision om en bärande gemenskap genom hela livet. Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Överluleå kyrka, ett stenkast från Bodens stadskärna.
Tillsammans med ett kompetent och sprudlande arbetslag kommer du ansvara för förrättningar, fördjupande samtalsgrupper och församlingsbygge. Det finns utrymme att forma tjänsten efter just dina gåvor. Du hjälper till att göra kyrkan tillgänglig och närvarande i människors vardag genom såväl gudstjänster och grupper som i utåtriktat arbete. Dina arbetsuppgifter
Gudstjänster och kyrkliga handlingar i hela pastoratet
Fördjupat samtalsstöd, själavård och samtalsgrupper
Arbete med konfirmander, ungdomsgrupper och gymnasieskolan
Leda församlingen tillsammans med församlingsråd, anställda och ideellaTillträde
Enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
Gärna arbetar med människor i alla åldrar
Har körkort och tillgång till bil
Meriterande
Utbildning eller erfarenet inom ledarskap
Tidigare arbete med HBTQIA+frågor
Erfarenhet av arbete med ideella Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Brev: Svenska kyrkan Boden, Strandplan 25, 961 34 Boden
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Församlingspräst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Pastorat
(org.nr 252003-0491), https://www.svenskakyrkan.se/boden/prast
Strandplan 25 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Församlingsgården Kontakt
Kyrkoherde i Bodens pastorat
Luisa Landewall luisa.landewall@svenskakyrkan.se 092177543 Jobbnummer
9468241