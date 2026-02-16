Är du en positiv lagerarbetare som vill ta mer ansvar?
2026-02-16
Om tjänsten
Vi söker nu dig som trivs på lagret, gillar tempo och teamwork och som är redo att kliva fram när det behövs. Det här är en perfekt roll för dig som vill utvecklas, ta mer ansvar och visa vad du går för.Arbetsuppgifter
• Arbeta aktivt i produktionen
• Coacha och stötta medarbetare för att uppnå de uppsatta målen
• Tydlig och löpande kommunikation med medarbetarna för att skapa engagemang och arbetsglädje
Vad vi söker
Vi letar efter någon som idag arbetar som lagerarbetare och är redo att ta på sig lite mer ansvar, där du har erfarenhet av att vara operativ och närvarande i produktionen. För oss är det viktigt att du har ett naturligt ledarskap som gör att uppföljning och motivation av konsulterna blir en självklar och naturlig del av ditt dagliga arbete, snarare än en uppgift som känns tung eller tidskrävande.
Erfarenhet av att följa upp produktivitet och en god förståelse för logistik är krav.
Som person ser vi gärna att du är glad, framåt och har ett stort intresse av att utvecklas och lära dig nytt. Om du visar dig vara rätt person för oss, ser vi detta som en möjlighet till vidare utveckling, antingen inom vårt företag eller hos en av våra kunder.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av lager- eller produktionsarbete
• Är glad, energisk och sprider positiv stämning
• Är ansvarstagande och kliver fram när det behövs
• Är trygg i kommunikationen och tydlig i ditt sätt
• Vill utvecklas och kanske på sikt ta ännu mer ansvar
Välkommen med din ansökan om du vill vara en del av vårt team och ta nästa steg i din karriär!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9744667