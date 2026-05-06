Är Du En Kökssäljare? Eller Drömmer Om Att Bli Det? Ikea Jönköping
Vi på IKEA säljer kök som aldrig förr. Fler och fler upptäcker vårt sortiment, vår service och det låga priset. Älskar du försäljning och att göra affärer som faktiskt förändrar människors vardag? Då tror vi att rollen som kökssäljare kan vara något för dig.
Som säljare på vår köksavdelning hjälper du dagligen kunder att skapa sina drömkök. Du ansvarar för dina egna kunder genom hela köpprocessen. Från dröm till detaljerad planering, vidare till köp och slutligen beslut kring hur köket ska installeras. Har du inte gjort det förut? Oroa dig inte, om du har viljan så lär vi dig allt du behöver kunna. Det ingår nämligen fyra veckors utbildning och introduktion med lön som del av jobbet. Bra va?
Efter utbildningen är du redo att möta kund. Som den expert du numera är så leder du dina kunder genom köpprocessen och säljer smarta lösningar utifrån vårt sortiment. Det är vanligt att du behöver träffa dina kunder vid flera tillfällen - antingen fysiskt eller digitalt. Ibland även på hembesök! Så förutom att vara strukturerad och driven när du ritar kök så är du det även i hanteringen av dina kunder.
Vi vet att sälja kök kan tyckas komplicerat; det är matematik, teknik, vitvaror, ergonomi, vatten och avlopp. Och det är det! För att planera ett kök och avsluta en köksaffär krävs att kunna tänka flera steg framåt. Men självklart finns vi kollegor där för dig och kommer tipsa och lära dig längst vägen. Och vet du vad? En dag kommer du göra samma sak mot nästa kollega. Som erfaren säljare eller varför inte ledare? Så länge du har motivationen att utvecklas så har vi på IKEA många möjligheter till det.
Varför vi kommer att gilla dig
Vi kommer gilla dig som är bra på att skapa förtroende hos dina kunder och motiveras av försäljning. Du vill se resultat och förbättra dina egna och IKEAs försäljningssiffror. Samtidigt som du överträffar dina kunders förväntningar på sitt nya kök.
Bra att veta:
• Datorn är ditt främsta arbetsverktyg så du behöver vara bekväm med det.
• Svenska i tal och skrift är ett krav. Behärskar du engelska eller andra språk ser vi det som en stor fördel.
• Arbetstiderna varierar så du behöver vara bekväm med det. För att möta våra kunders behov jobbar du dag- och kvällstid samt varannan helg. Du jobbar 2-3 kvällar i veckan och slutar senast kl. 19.00.
Vi erbjuder tillsvidareanställningar med en sysselsättningsgrad på 30.75 timmar i vecka. Lön enligt handels kollektivavtal och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Några saker vi vill att du ska veta om rekryteringen:
1. Bifoga inte ett personligt brev - det räcker med ditt CV och svar på frågorna vi ställer i ansökan.
2. Går du vidare kommer du att få göra en videopresentation. Vi vet att du är mer än ditt CV och vill ge fler kandidater möjligheten att presentera sig för oss.
3. Intervjuer hålls vecka 21-22. Därefter återstår referenstagning.
4. Utbildning och introduktion börjar vecka 34.
I denna rekrytering kommer en riskbedömning som inkluderar ett utdrag ur belastningsregistret att genomföras för kandidater som når slutsteget i processen.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta rekryterande chef Felicia Dimoski felicia.dimoski2@ingka.ikea.com
Om du behöver någon anpassning eller särskild hjälp i rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Emma Helmin, emma.helmin@ingka.ikea.com
Vi ser fram emot din ansökan senast onsdag den 18 maj! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
