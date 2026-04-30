Är Du En Kökssäljare? Eller Drömmer Du Om Att Bli Det? Ikea Barkarby & Täby
Ikea Svenska Försäljnings AB / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2026-04-30
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska Försäljnings AB i Järfälla
, Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera nya kökssäljare på 80% till IKEA Barkarby och till vår planeringsstudio i Täby. Är du driven, självgående och har intresse för färg & form? Brinner du för försäljning och vill skapa drömhem åt våra kunder? Delar du också IKEAs värderingar och tror på vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Sök då tjänsten som kökssäljare redan idag!
Vi söker dig som är trygg i att leda dig själv och som är bra på att skapa förtroende hos kunden och motiveras av försäljning. Du är positiv, lösningsorienterad och kommer gärna med egna idéer. Du är strukturerad, kan tänka flera steg framåt och har lätt för att prioritera i en vardag med högt tempo. Vidare trivs du i mötet med olika slags människor och kan kommunicera på ett tydligt, ärligt och enkelt sätt. Du motiveras till att överträffa våra kunders förväntningar.
Som säljare på vår köksavdelning hjälper du dagligen kunder att skapa sina drömhem. Du ansvarar för dina egna kunder genom hela köpprocessen. Från dröm till detaljerad planering, vidare till köp och slutligen beslut kring hur köket ska installeras. Vi ser det som meriterande om du arbetat med köksförsäljning eller annan typ av liknande försäljning tidigare. Har du inte gjort det förut? Oroa dig inte, om du har viljan så lär vi dig allt du behöver kunna. Det ingår nämligen tre veckors betald utbildning som del av jobbet. Bra va?
Efter utbildningen är du redo att leda möten med kunder i vår planeringsstudio. Expert som du nu är så driver du försäljningen och presenterar smarta lösningar utifrån vårt sortiment. Det är vanligt att du behöver träffa dina kunder vid flera tillfällen - antingen fysiskt, digitalt eller på hembesök.
Vi vet att sälja kök kan tyckas komplicerat; det är matematik, teknik, vitvaror, ergonomi, vatten och avlopp. Men du ska veta att det finns kollegor där för dig som tipsar och peppar längs vägen. Och vet du vad? En dag kommer du göra samma sak för nästa kollega. Som erfaren säljare eller varför inte ledare?
Bra att veta:
• Datorn är ditt främsta arbetsverktyg så du behöver vara bekväm med att arbeta i en digital arbetsmiljö. Erfarenhet av olika mjukvarusystem och intresse för detta är en positiv egenskap.
• Svenska i tal och skrift är ett krav. Behärskar du engelska eller andra språk ser vi det som en stor fördel. Engelska som språk förekommer i flera av våra system och i instruktioner.
• Då vi gör hembesök hos våra kunder, ser vi det som meriternade med körkort.
• I denna rekrytering kommer en riskbedömning som inkluderar ett utdrag ur belastningregistret att genomföras för kandidater som når slutsteget i processen.
OM DETTA ARBETSOMRÅDE
Tjänsterna vi erbjuder är på 80% (32 timmar/veckan) tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du kommer vara schemalagd vardagar samt varannan helg, både dagtid samt ca 2 kvällar i veckan. Ingen flextid eller distansarbete erbjuds för dessa tjänster. Vi önskar att du börjar vecka 34. Vi erbjuder fast månadslön enligt Handels kollektivavtal.
På IKEA har vi också förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag, hälsokonto samt fika varje dag för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!
Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.IKEA.se/jobb
med CV. Istället för ett personligt brev vill vi att du besvarar några urvalsfrågor.
• Går din ansökan vidare kommer du få genomföra en videopresentation. Nästa steg är en personlig intervju där vi lär känna varandra ännu bättre.
• I slutskedet tar vi referenser och begär utdrag ur belastningsregister.
• Därefter får du ett erbjudande och din anställning kommer att inledas med en köksutbildning.
Kommunikation sker främst via mejl, så håll koll på både inkorgen och skräppostmappen.
Vi välkomnar varmt ansökningar från människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer, eftersom vi tror att mångfald gör IKEA starkare. Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterare Sophia Rosander, sophia.rosander@ingka.ikea.com
.
Sista ansökningsdag är torsdag 14 maj. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
(org.nr 556074-7569)
Folkungavägen 50 (visa karta
)
177 38 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Ikea Barkarby Jobbnummer
9886900