Är du en kock som gillar variation och utmaningar? Sök till vår pooltjänst!
2025-08-22
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Kosten är en verksamhet inom sektor service i Ulricehamns kommun. Uppdraget för verksamhet kost är att servera måltider till samtliga förskole- och skolelever samt till biståndsbedömda personer i särskilda boenden, i gruppboenden eller i egen bostad. Idag finns det 34 kök som ingår i verksamhet kost.
I rollen som poolkock får du ett varierat arbete där du hanterar alla vanligt förekommande uppgifter i ett storkök, såsom matlagning, servering, diskning, egenkontroll och beställningar. Ena dagen kan du arbeta självständigt i ett förskolekök, och nästa dag ingå i ett köksteam i ett större storkök.
Ditt arbetsområde sträcker sig över hela Ulricehamns kommun, vilket kräver flexibilitet och möjlighet att snabbt ta dig till olika kök vid behov. I tjänsten förekommer helgtjänstgöring. Resor i tjänsten sker med egen bil och ersätts enligt gällande milersättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock eller har en annan relevant utbildning som bedöms likvärdig. För att vara aktuell för tjänsten krävs arbetslivserfarenhet från storkök eller restaurang samt goda kunskaper i livsmedelshygien. Du behöver också ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi värdesätter att du är självgående, flexibel och vågar ta egna initiativ. Du har en god serviceförmåga, kan hantera stressiga situationer och trivs med att samarbeta med andra. Dessutom har du god kommunikativ förmåga, är lojal och lätt att samarbeta med.
I Ulricehamns kommun talar många medarbetare flera språk, vilket vi ser som en tillgång. För att lyckas i rollen behöver du dock ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
