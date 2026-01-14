Är du en humoristisk Örebroare med erfarenhet av assistansyrket? Vi söker 4
2026-01-14
I centrala Örebro bor vår kund som tycker om musik och jakt. Han uppskattar starkt dig som har ett sinne för humor. Vi söker nu 4 assistenter för omgående start på schemarader kring 50-80%.
Vår kund:
Vår kund är en man kring 55 år som har MS och behöver hjälp med sond och kateter. Han kommunicerar verbalt och har glimten i ögat. Hemmet är rökfritt och han behöver hjälp med allt i sin vardag. Han tar sig fram med hjälp av rullstol. Hans intressen cirkulerar kring jakt och musik.
Du som söker:
Vi söker både kvinnliga och manliga assistenter som vet hur man arbetar med en kateter och sond. Förmodligen är du en person som har lätt till skratt och tycker om att hitta på saker. Vi ser framför oss en person som är kring 30 år och uppåt och som har en personlig mognad. Du behärskar svenska på en god nivå vilket kommer underlätta din kommunikation med kund. Vidare kan du arbeta dagar, kvällar, vakna nätter och helger eftersom det är vad arbetsplatsen kräver.
Arbetstider:
0715-1515, 1515-2130, 2030-0815
4 schemarader mellan 50-80% + timvikarier
Start omgående
Krav:
Du är kring 30 år
Övrigt: Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning samt friskvård på upp till 4000 kronor/år.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta carl.ivlove@godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
