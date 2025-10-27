Är du en händig montör? Vi söker dig i Norrort!
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
Vi söker nu montörer till ett företag i Norrort som tillverkar utrustning till maskiner inom fordon. Du blir en del av ett sammansvetsat team med stark laganda. En noggrann introduktion ges så att du lär dig produkternas funktion och monteringsprocess. Målet är att du snabbt ska kunna arbeta självständigt. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och satsar på långsiktiga anställningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har skruvarna och gillar att arbeta praktiskt. Det är meriterande om du har erfarenhet som montör, mekaniker eller tekniker, men det viktigaste är att du är händig och har en positiv inställning. Du bör också kunna samarbeta väl med andra och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Om verksamheten
Detta är en heltidsanställning med start kring årsskiftet. Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07.00-16.00, med viss flexibilitet. Du blir anställd av Uniflex och får stöd av deras engagerade personal under hela uppdraget. Det finns goda chanser till att bli direktanställd av företaget på sikt.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
