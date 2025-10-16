Är du en fullstackutvecklare med ambition att växa mot en leadroll?
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos Visionera får du möjlighet att kombinera utveckling med tekniskt ledarskap. Vi söker en driven fullstackutvecklare med starkt teknikintresse som på sikt vill växa in i rollen som Lead Developer eller Tech Lead. Här får du arbeta brett i hela teknikstacken, från arkitektur till drift, tillsammans med kollegor som brinner för utveckling, innovation och ständig förbättring.
OM TJÄNSTEN
Som fullstackutvecklare hos Visionera blir du en del av vårt DevOps-team som utvecklar och förvaltar vår egna SaaS-lösning VisionFlow - som är ett omfattande verktyg för projekt-, ärende- och kundhantering som används av kunder i både privat och offentlig sektor. Du kommer att arbeta med Java, JavaScript, databaser, infrastruktur och plattform. Med tiden kommer du att få ta mer ansvar för teknikval, arkitektur och utveckling. För rätt person finns en tydlig väg mot en mer ledande roll där du blir central i att forma både produkt och team.
"På Visionera bygger vi produkter som gör verklig skillnad, och vi gör det tillsammans. Som fullstackutvecklare får du stort ansvar, direkt påverkan och möjlighet att jobba med moderna tekniker i ett team där idéer snabbt blir verklighet. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade kollegor som brinner för kodkvalitet, smarta lösningar och att ligga i teknisk framkant. Vi tror på transparens, nyfikenhet och att utvecklas kontinuerligt, både som bolag och individer."
• Jonas Fagerström, VD & grundare
Du erbjuds
• 6 veckors semester
• Pensionstillägg på 7 % utöver lön
• Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
• Mobiltelefon med abonnemang för tjänst och privat bruk
• Möjlighet till 1 dag/vecka på distans
• En kultur som präglas av teknikintresse, prestigelöshet och innovation
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
• Hands-on fullstack utveckling; mobilapp, webbklient, back-end och databas
• Vara delaktig i arbete med infrastruktur och applikationsdrift
• Delta i utveckling av nya moduler och förbättringar av produkten
• Agera bollplank till produktägare, testteam och support i tekniska frågor
• Samarbeta nära med kunder och bidra till teknisk problemlösning
• Dela ansvar för support (var 5-6:e dag) och beredskap (var 5-6:e vecka)
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsubildning eller motsvarande
• Har stor bredd och djup inom Javautveckling och objektorienterad JavaScript
• Kunskap inom HTML, CSS, REST, SQL och databaser som MS SQL Server eller MySQL
• Erfarenhet av Windows, Linux och Git
• Kunskap om säkerhet, arkitektur och systemdesign
• Intresse för att bygga och utveckla AI-funktioner och effektiva lösningar
• Tycker om att ha kundkontakt
• Flytande i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Kunskap om andra programmeringsspråk, utvecklingsmiljöer, ramverk och verktyg
• Erfarenhet av AI-teknik eller användning av AI i utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av agila metoder och/eller leda en grupp/team
• Erfarenhet av att arbeta enligt DevOps-principer, inklusive testautomatisering, CI/CD och hantering av molntjänster
• Erfarenhet av eventdriven arkitektur, mikrotjänster och system med hög transaktionstäthet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Problemlösande
• Kommunikativ
• Orädd
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
• Personlighets- och problemlösningstest (ca. 40 min)
• Telefonintervju med Academic Work (10-15 min)
• Digital evidensbaserad djupintervju med Academic Work (ca 40 min)
• Första intervju med Visionera (ca. 1 h)
• Problemlösningstest på plats hos Visionera (ca 10 min)
• Andra intervju med Visionera (ca. 1 h)
• Referenser + Beslut
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Visionera! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9559129