Är du en fullstackutvecklare med ambition att växa mot en leadroll?
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige
Hos Visionera får du möjlighet att kombinera utveckling med tekniskt ledarskap. Vi söker en driven fullstackutvecklare med starkt teknikintresse som vill växa i rollen. Här får du arbeta brett i hela teknikstacken, från arkitektur till drift, tillsammans med kollegor som brinner för utveckling, innovation och ständig förbättring. Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och utveckling. Rollen erbjuder spännande tekniska utmaningar och en tydlig utvecklingsresa mot en central roll.
Vill du fortsätta utvecklas tekniskt samtidigt som du på sikt får möjlighet att ta ett större ansvar för arkitektur, teknikval och utveckling? Visionera söker nu en fullstackutvecklare som drivs av teknik, problemlösning och ständig utveckling. Här får du arbeta i ett DevOps-team där du utvecklas tillsammans med kollegor och på sikt kan växa in i en roll som Lead Developer eller Tech Lead.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Visionera söker vi en fullstackutvecklare som vill vara med och vidareutveckla företagets egen SaaS-plattform VisionFlow - en lösning för projekt-, ärende- och kundhantering som används av både privata och offentliga verksamheter i Sverige och internationellt. Du kommer att arbeta med Java, JavaScript, databaser, infrastruktur och plattform och blir en del av ett engagerat DevOps-team där utveckling sker genom hela teknikstacken – från frontend och backend till databaser, infrastruktur och drift. Rollen passar dig som trivs med varierade tekniska utmaningar och som vill utvecklas tillsammans med ett bolag där du får stort inflytande över både produkt och teknik. Med tiden kommer du att få ta mer ansvar för teknikval, arkitektur och utveckling. För rätt person finns en tydlig väg mot en mer ledande roll där du blir central i att forma både produkt och team. Rollen utgår från Visioneras kontor vid Odenplan där hela utvecklingsteamet arbetar nära varandra. För dig som vill utvecklas tekniskt innebär det stora möjligheter till dagligt kunskapsutbyte, snabb återkoppling och nära samarbete med erfarna utvecklare.
"På Visionera bygger vi produkter som gör verklig skillnad, och vi gör det tillsammans. Som fullstackutvecklare får du stort ansvar, direkt påverkan och möjlighet att jobba med moderna tekniker i ett team där idéer snabbt blir verklighet. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade kollegor som brinner för kodkvalitet, smarta lösningar och att ligga i teknisk framkant. Vi tror på transparens, nyfikenhet och att utvecklas kontinuerligt, både som bolag och individer."– Jonas Fagerström, VD & grundare
Du erbjuds
En tydlig utvecklingsväg mot mer ansvar inom arkitektur och tekniskt ledarskap
Möjlighet att arbeta genom hela teknikstacken och utvecklas inom arkitektur och DevOps
Ett erfaret team med seniora utvecklare som stöttar din utveckling
6 veckors semester
Pensionstillägg på 7 % utöver lön
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Mobiltelefon med abonnemang för tjänst och privat bruk
Möjlighet till 1 dag i veckan på distans
En prestigelös kultur där teknikintresse, innovation och kunskapsdelning står i fokus
Centralt kontor vid Odenplan, med nära samarbete i teamet och snabba beslutsvägarDina arbetsuppgifter
Fullstackutveckling i frontend, backend, databaser, mobilapp och externa/interna integrationer
Arbeta med infrastruktur, plattform och applikationsdrift
Delta i utveckling av nya funktioner och vidareutveckling av befintliga moduler
Agera bollplank gentemot produktägare, driftpersonal, krav och test teamet och kundsupport i tekniska frågor
Samarbeta nära med kunder och bidra till teknisk problemlösning
Arbeta nära kunder, både på på distans och även ibland ute hos kund
Delta i QA och testarbete
Delta i support enligt rullande schema (cirka var 5–6 dag)
Delta i beredskap enligt rullande schema (cirka var 5–6 vecka)
Vi söker dig som
Har en Civilingenjörsubildning inom exempelvis datateknik eller motsvarande.
Har arbetserfarenhet av fullstackutveckling
Har goda kunskaper i Java och objektorienterad JavaScript
Har erfarenhet av HTML, CSS, REST, SQL samt databaser som MS SQL Server eller MySQL
Erfarenhet av Windows, Linux och Git
Har förståelse för systemdesign, arkitektur och säkerhet
Flytande i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att integrera AI-tjänster, LLM:er eller AI-assisterad utveckling
Erfarenhet av agila metoder och/eller leda en grupp/team
Erfarenhet av att arbeta enligt DevOps-principer, inklusive testautomatisering, CI/CD och hantering av molntjänster
Erfarenheter av Sencha EXT, Spring, Velocity, Struts, Apache Tomcat, NGINX, Tigase, Centrifugo, Elasticsearch, ehCache, JUnit, Selenium, Jenkins, Ant, IntelliJ IDEA, ehCache eller Redis, Docker, Kubernetes, LangChain4J eller Spring AI
Erfarenhet av eventdriven arkitektur, mikrotjänster och system med hög transaktionstäthet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Självgående och ansvarstagande
Nyfiken och teknikintresserad
Problemlösande och analytisk
Prestigelös och kommunikativ
Flexibel och trivs i en miljö där förutsättningarna ibland förändras
Orädd inför att testa nya tekniker och arbetssätt
Vår rekryteringsprocess
Personlighets- och problemlösningstest
Telefonintervju med Academic Work
Digital evidensbaserad djupintervju med Academic Work
Kodtester
Första intervju med Visionera
Problemlösningstest på plats hos Visionera
Andra intervju med Visionera
Referenser + Beslut
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DL3GYP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9971274