Är du en förskollärare och har en barnskötar kollega du vill jobba tillsamm
2025-08-15
Som förskollärare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Vi fyller glädjande nog på med barn i våra grupper på förskolorna och behöver därför fler pedagoger. Vi söker förskollärare till vårt område som består av tre förskolor i Västerort - Vällingby/ Spånga. Kanske har du en barnskötarkollega du gärna skulle fortsätta arbeta tillsammans med - vi har eventuellt möjlighet att lösa detta!
Vi söker förskollärare som brinner för språk och kommunikation och kan bidra med mycket positiv energi i mötet med varje barn.
Vi kan komma att behöva tillsätta tjänster både bland de yngre barnen och de äldre. Vi berättar mer om det blir aktuellt med en intervju och ser över var just du skulle nå din högsta potential.
Johannelunds förskola är en mångkulturell förskola där de flesta av barnen har ett annat modersmål än svenska. Detta gör att det är extra viktigt att vi på förskolan arbetar målinriktat på många olika sätt med språk. Förskolan har 4 avdelningar fördelade på två plan där de yngre barnen är på nedervåningen. Alla äter tillsammans i en matsal.
Trolleborgens förskola är en stor förskola med plats för 145 barn fördelade på två byggnader. Förskolan ligger intill Nälsta skolan och har en stor härlig gård samt närhet till både skog och grönområden.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra våra förskolor ännu bättre! På våra förskolot har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.
Praktiska krav
• Har förskollärarlegitimation
• Är trygg i förskolans styrdokument
• Kan arbeta med digitala verktyg
• Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift
• Ser varje möte som betydelsefullt
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära tillsammans med barnen
• Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
• Är inlyssnande och respektfull
• Har en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.
• Ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
• Har uppdraget i fokus
Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning 75-100%
Tillträde utifrån överenskommelse
Tjänsten är placerad i Västerort, Vällingby med närhet till T-bana Johannelund el Hässelby Gård, eller Vällingby
Ansökan
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/. Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Annika Järnebeck på telefon 072-546 36 53 eller e-post annika.jarnebeck@pysslingen.se
Vill du läsa mer om förskolan?
Pyssling förskolan Johannelund: https://pysslingen.se/johannelund
Pyssling förskolan Trolleborgen: https://pysslingen.se/trolleborgen
Varmt välkommen med din ansökan!
