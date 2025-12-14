Är du en fena på gatukök? Häng med när Stygga Stina väcker liv i Parisaren!
2025-12-14
Stygga Stina har flyttat in hos Parisaren!
Parisaren är tillbaka - snyggare än någonsin! Stygga Stina har tagit över och renoverat stället till en äkta Diner. Vi flörtar med 50-tal och motorkultur, men är i grunden en plats för alla. Oavsett om du har bensin i blodet eller bara kurr i magen är du lika välkommen.
Nu söker vi dig som är en mästare vid stekbordet. Vi ska servera allt från ostburgare till rejäl husmanskost.
Vi söker även personal som kan jobba vid behov.
Om jobbet
Hos oss får du jobba i en helt nyrenoverad miljö där svensk gatukökstradition möter diner-glädje. Det är folkligt, enkelt och kul. Tempot kan vara högt och arbetsuppgifterna varierade:
Tillagning av husmanskost och klassisk gatuköksmat
Förberedelser, uppläggning och servering
Kassa och kundkontakt över disk
Ordning, hygien och struktur i köket
Samarbete i ett litet, tajt team
Det här är inte ett instegskök - vi söker dig som redan vet hur ett gatukök fungerar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från gatukök (detta är ett krav)
Är van vid tempo, stress och snabba beslut
Kan steka och montera hamburgare med ett leende och hantera en fritös.
Förstår vikten av hygien, rutiner och ansvar
Trivs med kundkontakt och ett socialt arbetssätt
Gärna gillar retro, motorer, musik och lite rock'n'roll
Om Parisaren
Parisaren är mer än bara mat - det är ett stycke Kristianstad-historia.
Atmosfären är färgstark och avslappnad: musik, gemenskap och doften av god mat. Vi välkomnar motor- och fordonsklubbar och vill skapa en plats man stannar på - inte bara passerar.
Vi erbjuder
Arbete på ett nyrenoverat gatukök med tydlig identitet
En folklig, kul och personlig arbetsplats
Tydliga rutiner och ett sammansvetsat team
Kundnära arbete - du är en del av upplevelsen
Kollektivavtal och schyssta villkor
Låter det som din grej?
Skicka några rader om din erfarenhet av gatukök och vem du är.
CV är bra - men rätt person är viktigare än perfekta papper.
Urval och intervjuer sker löpande.
Märk din ansökan med 'Redo direkt' så prioriterar vi ditt mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@styggastina.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559507-9384) Jobbnummer
9643255