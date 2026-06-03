Är du en erfaren truckförare med känsla för struktur och säkerhet?
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vill du ta nästa steg i en roll där noggrannhet, ansvar och teamwork står i centrum? Nu söker vi dig som är van vid att köra skjutstativtruck i höglager och som trivs i en organiserad och tempofylld lagerverksamhet. Här får du arbeta med tydliga rutiner, moderna flöden och ett sammansvetsat team – där varje person är viktig.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i en väletablerad lagerverksamhet i Halmstad, där fokus ligger på effektiv logistik och hög säkerhet. Arbetet är fysiskt och kräver både erfarenhet och precision, särskilt vid truckkörning i höglager. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar och som trivs med att hålla ordning och reda i både arbetsuppgifter och miljö.
Ditt uppdrag:
• Köra skjutstativtruck (B3) i höglager
• Inplacera och märka upp artiklar enligt rutiner
• Plocka och packa ordrar med noggrannhet
• Ta emot och lossa inkommande leveranser
• Förbereda utleveranser till kund
• Följa säkerhetsrutiner och bidra till ordning på lagret
Omfattning & villkor:
Plats: Halmstad
Arbetstid: Heltid
Anställning: Visstid
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtalProfil
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är självgående men också en lagspelare. Du har god erfarenhet av att köra skjutstativtruck i höglager och trivs i en roll där struktur och säkerhet är lika viktigt som tempo och samarbete.
Vi tror att du har:
• Truckkort med behörighet B3
• Minst ett års aktuell erfarenhet av skjutstativ i höglager
• Tidigare erfarenhet av plock och pack
• Fysisk uthållighet – du står, går och rör dig mycket under dagen
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• Förmåga att följa instruktioner och rutiner på detaljnivå
Meriterande:
• B-körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet från större, processdrivna logistikverksamheter
• Erfarenhet av motviktskörning
• Flexibilitet att arbeta skift eller varierade tider
Redo att anta utmaningen?
• Skicka in din ansökan så snart som möjligt – vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9945306