Är du en erfaren HR-konsult som trivs i en operativ roll?
Telin Rekrytering & Konsult AB / Personaltjänstemannajobb / Hultsfred Visa alla personaltjänstemannajobb i Hultsfred
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult AB i Hultsfred
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Vi söker nu en trygg och självgående Interim HR-konsult för ett spännande uppdrag inom kommunal verksamhet. Uppdraget passar dig som snabbt kan sätta dig in i nya verksamheter och som har gedigen erfarenhet av att stötta chefer i kvalificerade personal- och arbetsrättsliga frågor.
Du blir en viktig partner till verksamhetens chefer och bidrar med professionellt HR-stöd i en verksamhet där samarbete, kvalitet och ett lösningsorienterat arbetssätt står i fokus.
Om uppdraget
I rollen kommer du bland annat att:
Ge operativt chefsstöd i personal- och arbetsgivarfrågor.
Ge arbetsrättslig rådgivning och göra arbetsrättsliga bedömningar.
Stödja chefer i rehabiliterings-, arbetsmiljö- och samverkansärenden.
Medverka vid rekryteringar, omplaceringar och organisationsförändringar.
Ha dialog med fackliga organisationer samt delta i MBL- och samverkansmöten.
Upprätta och kvalitetssäkra HR-dokumentation.
Uppdragsgivare: Telin Rekrytering & Konsult
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: September–november 2026, med möjlighet till förlängning under december
Placering: Hultsfred/Vimmerby med omnejd (arbetet sker minst 3 dagar på plats och mest 2 dagar hemifrån)Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller motsvarande.
Minst tre års erfarenhet som operativ HR-konsult eller HR-partner.
Erfarenhet av kvalificerat chefsstöd inom svensk kommun eller region.
Mycket goda kunskaper i svensk arbetsrätt.
Praktisk erfarenhet av tillämpning av LAS, MBL, AML, Diskrimineringslagen och Semesterlagen.
God erfarenhet av kommunala kollektivavtal, särskilt AB och aktuella HÖK.
Erfarenhet av arbetsbrist, omplacering, rehabilitering, misskötsamhetsärenden och fackliga förhandlingar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Det är en fördel om du även har:
Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av risk- och konsekvensbedömningar enligt arbetsmiljölagstiftningen.
Erfarenhet av samverkansavtal inom kommunal sektor.
Kännedom om kommunala HR-system och digital dokumentation.
Är bosatt i eller nära Hultsfred/Vimmerby med omnejd.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg och erfaren HR-professionell som arbetar självständigt och strukturerat. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har en god förmåga att skapa förtroende hos både chefer och fackliga företrädare. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med andra och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya verksamheter.
Om Telin Rekrytering & Konsult
Vi värnar om våra konsulter och rekryterar med hjärtat <3
Att vara konsult hos oss innebär att du själv väljer uppdrag, vi anställer enbart konsulter för specifika uppdrag. Hos oss får du alltid månadslön och du arbetar hos samma kund tills uppdraget är slut. Vanligtvis jobbar våra konsulter på långa uppdrag men det händer även att uppdragen är kortare. Vanliga orsaker till att våra kunder väljer att anställa konsulter kan vara att en medarbetare ska vara föräldraledig, sjukskriven eller att man har en produktionstopp. Men det kan också handla om att man vill hyra först för att sedan anställa efter en period.
Genom åren har Telin haft många konsulter som har haft helt olika kompetenser, som fått möjlighet att arbeta hos mycket intressanta företag. En stor del av konsulterna är än idag anställda hos kundföretaget och har funnit en arbetsplats där man trivs och utvecklas. Att jobba som konsult hos Telin kan vara din väg in till din drömarbetsplats.
Förmåner
Fast månadslön: Hos oss får du en trygg månadslön enligt kollektivavtal som är konkurrenskraftig.
Tät kontakt med din konsultchef och månatliga avstämningar
Trygga arbetsvilkor: Vi följer självklart kollektivavtal med pension och försäkring och ser till att du har en bra arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Gemensamhetsaktiviteter
Hur du ansöker
I denna rekrytering söker du tjänsten via http://www.telinrekrytering.se/
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kommer även göra bakgrundskontroll på dig som slutkandidat.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post mailto:telin@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På https://flyttahit.nu/
kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult Jobbnummer
10002838