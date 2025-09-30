Är du en erfaren backendutvecklare med passion för teknik och samarbete?

Devport AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-30


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Devport AB i Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Västerås, Köping eller i hela Sverige

Är du en erfaren backendutvecklare med passion för teknik och samarbete?

Vi letar efter skickliga backendutvecklare med bred teknisk kompetens inom olika programmeringsspråk och ramverk. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad och utvecklande miljö, där din erfarenhet och dina idéer verkligen gör skillnad.

DevPorts projekt och uppdrag spänner över tre affärsområden - Digitala lösningar, Produktionsutveckling/Supply Chain samt Produktutveckling. Vi eftersträvar varierande uppdrag som matchas mot konsulternas kompetenser och intresseområden. Vi på DevPort tror att ett prestigelöst förhållningssätt, högt driv och arbetsglädje är nycklar till trivsel och kollektiv framgång - bli en del av vårt framgångsrika team du också!

Din roll

Som backendutvecklare hos oss är du en central del av teamets vidareutveckling. Du motiveras av påverkansmöjligheter och medbestämmande, och drivs av att designa, implementera och optimera robusta backendlösningar som skapar mervärde för våra kunder. Du arbetar nära kollegor, delar kunskap och bidrar till att hela teamet utvecklas.

Vi ser gärna att du har:


Högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Systemutveckling eller Mjukvaruutveckling


Minst 6 års erfarenhet som backend-/mjukvaruutvecklare


Erfarenhet av att bygga skalbara och välstrukturerade backendlösningar


Utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter


Driv att utvecklas och dela kunskap med kollegor


Flytande svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande erfarenhet (backendfokus):


Java, C#, C/C++ eller Python


Embedded Linux


SQL och/eller NoSQL-databaser


Cloud-lösningar (Azure/AWS)


Testramverk för backend


Erfarenhet av API-design, mikrotjänster eller moderna arkitekturer

Hos DevPort får du en möjlighet att påverka och forma backendlösningar från idé till produktion, i ett team som värderar kvalitet, innovation och samarbete.

Vad vi erbjuder:

• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och industrier där dina färdigheter värdesätts högt.
• Flexibel ersättning: Välj mellan högre lön eller mer semestertid-det är ditt val!
• Inspirerande arbetsmiljö: Delta i roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Utveckla dina färdigheter genom våra specialprojekt och lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med banbrytande produkter och den senaste teknologin i en miljö som främjar kreativitet och innovation.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Så ansöker du
Om detta låter som något för dig, ansök genom att följa stegen nedan.

Har du några frågor, skicka ett mejl till Sandra Högman, Konsultchef, sandra.hogman@devport.se

Jag ser fram emot att läsa din ansökan!

Om DevPort

DevPort är ett teknikkonsultbolag i en expansiv utvecklingsfas med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens inom fordonsindustrin och sysselsätter över 500 personer inom tre kompetensområden - digitala lösningar, produktionsutveckling och produktutveckling.

Vi är stolta över våra medarbetare och vårt samarbete med flera av världens ledande fordonsproducenter, företag inom försvarsindustrin och andra utvecklingsintensiva industrier.

Vi kännetecknas av en familjär kultur med entreprenörskap, kompetens, trygghet och en gemenskap som genomsyrar verksamheten och bidrar till en trevlig och inspirerande arbetsplats.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Devport AB (org.nr 556752-3369)

Jobbnummer
9532881

Prenumerera på jobb från Devport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Devport AB: