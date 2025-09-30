Är du en erfaren backendutvecklare med passion för teknik och samarbete?
Vi letar efter skickliga backendutvecklare med bred teknisk kompetens inom olika programmeringsspråk och ramverk. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad och utvecklande miljö, där din erfarenhet och dina idéer verkligen gör skillnad.
DevPorts projekt och uppdrag spänner över tre affärsområden - Digitala lösningar, Produktionsutveckling/Supply Chain samt Produktutveckling. Vi eftersträvar varierande uppdrag som matchas mot konsulternas kompetenser och intresseområden. Vi på DevPort tror att ett prestigelöst förhållningssätt, högt driv och arbetsglädje är nycklar till trivsel och kollektiv framgång - bli en del av vårt framgångsrika team du också!
Din roll
Som backendutvecklare hos oss är du en central del av teamets vidareutveckling. Du motiveras av påverkansmöjligheter och medbestämmande, och drivs av att designa, implementera och optimera robusta backendlösningar som skapar mervärde för våra kunder. Du arbetar nära kollegor, delar kunskap och bidrar till att hela teamet utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Systemutveckling eller Mjukvaruutveckling
Minst 6 års erfarenhet som backend-/mjukvaruutvecklare
Erfarenhet av att bygga skalbara och välstrukturerade backendlösningar
Utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter
Driv att utvecklas och dela kunskap med kollegor
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenhet (backendfokus):
Java, C#, C/C++ eller Python
Embedded Linux
SQL och/eller NoSQL-databaser
Cloud-lösningar (Azure/AWS)
Testramverk för backend
Erfarenhet av API-design, mikrotjänster eller moderna arkitekturer
Hos DevPort får du en möjlighet att påverka och forma backendlösningar från idé till produktion, i ett team som värderar kvalitet, innovation och samarbete.
Vad vi erbjuder:
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och industrier där dina färdigheter värdesätts högt.
• Flexibel ersättning: Välj mellan högre lön eller mer semestertid-det är ditt val!
• Inspirerande arbetsmiljö: Delta i roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Utveckla dina färdigheter genom våra specialprojekt och lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med banbrytande produkter och den senaste teknologin i en miljö som främjar kreativitet och innovation.
Om detta låter som något för dig, ansök genom att följa stegen nedan.
Har du några frågor, skicka ett mejl till Sandra Högman, Konsultchef, sandra.hogman@devport.se
Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Om DevPort
DevPort är ett teknikkonsultbolag i en expansiv utvecklingsfas med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens inom fordonsindustrin och sysselsätter över 500 personer inom tre kompetensområden - digitala lösningar, produktionsutveckling och produktutveckling.
Vi är stolta över våra medarbetare och vårt samarbete med flera av världens ledande fordonsproducenter, företag inom försvarsindustrin och andra utvecklingsintensiva industrier.
Vi kännetecknas av en familjär kultur med entreprenörskap, kompetens, trygghet och en gemenskap som genomsyrar verksamheten och bidrar till en trevlig och inspirerande arbetsplats.
