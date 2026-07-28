Är du en engagerad undersköterska med passion? hör gärna av dig

Martins Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Jönköping
2026-07-28


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Undersköterskor sökes till Martins Hemtjänst i Jönköping
Vill du arbeta i en verksamhet där omtanke, respekt och kvalitet står i centrum? På Martins Hemtjänst söker vi nu engagerade och erfarna undersköterskor som vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Hos oss är trivsel, samarbete och trygghet viktiga delar av arbetsmiljön. Vi värdesätter våra medarbetare och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla känner sig uppskattade, delaktiga och stolta över sitt arbete. Tillsammans bidrar vi till att ge våra kunder en trygg och värdig omsorg i deras eget hem.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om tjänsten
Som undersköterska inom Martins Hemtjänst arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg och service utifrån kundens behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad

Hjälp med mediciner och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Dokumentation enligt gällande rutiner

Stöd i vardagliga sysslor

Kontakt med anhöriga och hemsjukvård

Att skapa trygghet och social gemenskap för våra kunder

Vi arbetar med ett respektfullt och professionellt bemötande där kundens behov och självbestämmande alltid står i fokus.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska

Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg

Är ansvarstagande, flexibel och engagerad

Har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande

Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut

Behärskar svenska i tal och skrift

B-körkort

Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag

Trygga och stöttande kollegor

Närvarande chefer och god arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom verksamheten

Ett arbete med varierande och givande arbetsuppgifter

Arbetsplats
Martins Hemtjänst Jönköping

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Telefon: 070-4030357
Info@martinshemjanst.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@martinshemtjanst.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Martins Hemtjänst AB (org.nr 559497-5194)
Grännavägen 24 A (visa karta)
561 34  HUSKVARNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10014311

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