Är du en engagerad undersköterska med passion? hör gärna av dig

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Martins Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-07-28
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Undersköterskor sökes till Martins Hemtjänst i Jönköping
Vill du arbeta i en verksamhet där omtanke, respekt och kvalitet står i centrum? På Martins Hemtjänst söker vi nu engagerade och erfarna undersköterskor som vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Hos oss är trivsel, samarbete och trygghet viktiga delar av arbetsmiljön. Vi värdesätter våra medarbetare och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla känner sig uppskattade, delaktiga och stolta över sitt arbete. Tillsammans bidrar vi till att ge våra kunder en trygg och värdig omsorg i deras eget hem.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som undersköterska inom Martins Hemtjänst arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg och service utifrån kundens behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad
Hjälp med mediciner och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Dokumentation enligt gällande rutiner
Stöd i vardagliga sysslor
Kontakt med anhöriga och hemsjukvård
Att skapa trygghet och social gemenskap för våra kunder
Vi arbetar med ett respektfullt och professionellt bemötande där kundens behov och självbestämmande alltid står i fokus.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
Är ansvarstagande, flexibel och engagerad
Har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
Behärskar svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Trygga och stöttande kollegor
Närvarande chefer och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom verksamheten
Ett arbete med varierande och givande arbetsuppgifter
Arbetsplats
Martins Hemtjänst JönköpingSå ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Telefon: 070-4030357Info@martinshemjanst.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@martinshemtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martins Hemtjänst AB
(org.nr 559497-5194)
Grännavägen 24 A (visa karta
)
561 34 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014311