Är du en engagerad kvalitetsingenjör bör du läsa den här brödtexten

2026-01-20
Vi söker nu en kvalitetsingenjör som vill djupdyka i allt som har med bröd och processer att göra.
Hur ser rollen som kvalitetsingenjör ut?
Det här är en spännande och utvecklande roll för dig som trivs med att arbeta nära produktionen, vara ute i verksamheten och samtidigt bidra till att våra produkter är säkra och håller absolut högsta kvalitet.
Du analyserar och följer upp kvalitetsläget, föreslår förbättringsåtgärder, leder utredningar vid reklamationer och kvalitetsprojekt.
I rollen ingår också att riskbedöma och godkänna råvaror, utveckla provtagningsplaner, HACCP-arbete samt internrevision. Det är en omväxlande roll med både praktiskt, analytiskt och administrativt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har en ingenjörsutbildning eller högskoleutbildning med inriktning livsmedel, kemi, miljö eller motsvarande.
Vi önskar att du har kompetens inom HACCP, livsmedelshygien, livsmedelslagstiftning eller mikrobiologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av märkning, miljöledningssystem eller kvalitetsarbete inom process- eller livsmedelsindustri. Det är även meriterande med erfarenhet inom certifiering enligt GFSI-standarder, samt arbete med tillhörande kvalitetsledningssystem.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och anpassa budskap till olika målgrupper. Du är positiv, ser lösningar och får med dig andra. Du har förmåga att analysera och samtidigt behålla ett helhetsperspektiv.
Drivs du av att förbättra produktkvalitet och livsmedelssäkerhet samtidigt som du gillar att jobba med människor och bröd - då kommer du att trivas bra hos oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Har du några frågor eller funderingar, vänligen kontakta kvalitet- och miljöchef Sandra Widmark, sandra.widmark@polarbrod.se
eller 010-450 6109.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan senast den 4 februari.
Vill du vara med och göra världen lite godare?
Vi finns för att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer. Tillsammans med våra medarbetare vill vi utmana och ställa om matsystemet, så att det stärker vår planet.
Därför investerar vi helhjärtat i hållbara lösningar, nu och i framtiden. Egen vindkraft, elektrifiering, tågtransporter och hållbara råvaror är bara några exempel. Hållbarhet gäller även dig som medarbetare. För på samma sätt som vår verksamhet måste vara hållbar, ska också du hålla i år framöver. Vi erbjuder en arbetsplats som är rolig, spännande, trygg och utmanande, där du kan ha balans mellan jobb och fritid. Vi brukar säga att vi lånar dig från din familj. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Polarbröd AB
