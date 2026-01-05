Är du en driven säljare som älskar att jaga nya affärer?
Verisure Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hudiksvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Hudiksvall
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär - en Junior Account Manager. Du är orädd, energisk och triggas av att skapa nya affärer från grunden. Hos oss får du möjlighet att växa i en fartfylld miljö där du är med och bygger framtidens säkerhetslösningar för företag och privatpersoner.
Ditt uppdrag
• Prospektera och boka möten med nya kunder - både via telefon, digitalt och fysiskt.
• Genomföra behovsanalys och presentera skräddarsydda lösningar.
• Driva affären hela vägen till avslut, med stöd från erfarna kollegor.
• Bidra till ett högt tempo och stark säljkultur i teamet.
Vi tror att du har
• Erfarenhet av försäljning, gärna inom fält, telefon eller B2B/B2C.
• Hög energi, tävlingsinstinkt och ett starkt eget driv.
• Förmåga att skapa förtroende snabbt och hantera invändningar.
• Viljan att utvecklas
Vi erbjuder
• En plats i ett vinnande team med stark kultur och tydliga mål.
• Utbildning och coaching från erfarna säljare och ledare.
• Möjlighet att växa internt - vi tror på att utveckla våra talanger.
• Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserad bonus.
• Tjänstebi
Utbildning och coachning
• Tredagars fysisk säljutbildning i Linköping på huvudkontoret.
• En onboardningplan dem 3 första månaderna med stöd från lokal partner och TSM
• Utbildningen sker centralt från Securitas Direct och stöttar dig under hela din karriär och kräver samtidigt ett stort engagemang från dig som kandidat där vi startar från grunden och bygger vidare på de olika koncept som ingår i vår vardag.
• Efter 6 månaders anställning kommer steg 2 i säljutbildningen som inriktar sig mer på personlighetsutveckling där vi sätter fokus på dig som individ.
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
