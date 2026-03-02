Är du en driven säljare och tekniskt lagd? Bli Larminstallatör i Örebro!
2026-03-02
Vill du skapa trygghet - och samtidigt tjäna riktigt bra? Gillar du försäljning, att tävla och att se resultat av ditt arbete? Är du dessutom praktiskt lagd och trivs med frihet under ansvar? Då kan rollen som Säljande Larminstallatör hos Sector Alarm vara helt rätt för dig.
Hur ser din nya roll ut?
Som Säljande Larminstallatör startar du arbetsdagen hemifrån och tar dig ut till redan inbokade kunder i Örebro med omnejd i din fullt utrustade servicebil.
I rollen kommer du att:
• Skapa trygghet genom att skräddarsy larmlösningar utifrån kundens behov
• Genomföra behovsanalyser, arbeta med rådgivning och merförsäljning
• Skriva avtal, installera och driftsätta larm samt visa kunden hur enkelt systemet är att använda
• Ge service och uppdatera befintliga larmanläggningar
• Ansvara för servicebil, inventering och lagersaldo
Vi erbjuder:
Attraktiv lönemodell: grundlön + provision utan tak
Tillgång till egen servicebil
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år
Gedigen introduktion och utbildning
Löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Frihet under ansvar
Trygg anställning i ett stabilt och växande bolag
Vem är du?
Du är målmedveten, tävlingsinriktad och kundfokuserad. Du gillar att hitta lösningar, utvecklas och skapa långsiktiga kundrelationer. Du är praktiskt lagd och rätt inställning - resten lär vi dig. Kanske har du tidigare arbetat som butiksäljare på exempelvis Elgiganten, Teknikmagasinet, Power eller liknande.
Grundkrav:
• B-körkort
• Flytande svenska i tal och skrift
• Möjlighet till tjänsteresor
• Boende i Örebro med omnejd
Därför ska du välja Sector Alarm
Hos oss gör du skillnad - på riktigt. Vi skapar tryggare hem och säkrare liv i hela Europa.
Sector Alarm är utsedda till Årets Karriärföretag 11 år i rad och vi satsar långsiktigt på våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-02Så ansöker du
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Bifoga CV, svara på urvalsfrågorna och skriv en kort motivering om varför du vill jobba hos oss på Sector Alarm. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare karin.hallas@sectoralarm.se
alt. 0733 - 70 32 56.
Placering: Örebro
Anställning: Tillsvidare på 100 % (6 mån provanställning)
Start: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
702 10 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771751