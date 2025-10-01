Är du en driven medarbetare? Vi söker extra personal!
Vi söker lagermedarbetare med annan huvudsaklig sysselsättning till Vetlanda.
Vi söker flera engagerade och sociala lagermedarbetare som har annan sysselsättning, exempelvis kvällsarbete eller distansstudier, och som vill ta på sig extra arbete hos vår kunds lager.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom lager och logistik, både inomhus och vid behov på olika platser hos kundföretaget. Arbetet innebär att du hanterar gods med truck, organiserar varor, plockar, packar och säkerställer att lagret fungerar smidigt.
Vi erbjuder ett spännande och flexibelt uppdrag där du får möjlighet att bidra till ett effektivt arbetsflöde, utveckla dina färdigheter och arbeta praktiskt i ett positivt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från lagerarbete och är trygg med truckkörning.
Har truckkort (erfarenhet av skjutstativtruck är meriterande).
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
Är social, engagerad och trivs med att arbeta i team.
Är flexibel och kan bidra till en positiv arbetsmiljö, även med annan huvudsaklig sysselsättning.Kvalifikationer
Truckkort (skjutstativtruck är meriterande)
God fysik och uthållighet för ett aktivt arbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort B är meriterandeProfil
Har erfarenhet av att köra truck och vill utveckla dina kunskaper inom lager och logistik.
Är noggrann, säkerhetsmedveten och tar ansvar för ditt arbete.
Trivs med att arbeta i team, stöttar dina kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är flexibel och gillar variation i arbetsuppgifterna.
Är social, driven och vill lära dig nya saker.
Om du känner igen dig i denna profil och vill bli en del av ett team som kombinerar säkerhet, arbetsglädje och prestation - då är det här rätt plats för dig!Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som lagermedarbetare är en behovsanställning som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
Traktamente för resande montörer Ersättning
Ersättning
