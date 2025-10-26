Är du en driven ledare med passion för försäljning? Bli vår nya Teamleader!
QS Performance AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-10-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos QS Performance AB i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du leda ett säljteam, bygga något från grunden och vara en nyckelspelare i vår expansion? Vi söker en självgående och driven teamleader som vill ta sitt nästa steg inom fältförsäljning.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön - Du tjänar både på din egen försäljning och får en kickback på teamets prestation.
Milersättning - Vi ser till att du inte går back på resor.
Stöd i rekrytering - Vi hjälper dig att bygga ditt team.
Dagliga möten med säljchef - Du får stöd, coaching och strategier för att driva teamet framåt.
Vem vi söker:
Erfarenhet av fältförsäljning - Du vet vad som krävs för att lyckas.
Körkort
Ledaregenskaper & driv - Du är redo att ta ansvar och bygga något stort!
Meriterande: Egen bil
Låter det som något för dig? Ansök nu och bli en del av vår tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
(org.nr 559305-2003), https://www.qsperformance.com
721 32 VÄSTERÅS Jobbnummer
9574554