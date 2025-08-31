Är du en driven ledare med passion för försäljning? Bli vår nya Teamleader!

QS Performance AB / Säljarjobb / Västerås
2025-08-31


Visa alla säljarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos QS Performance AB i Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Stockholm eller i hela Sverige

Vill du leda ett säljteam, bygga något från grunden och vara en nyckelspelare i vår expansion? Vi söker en självgående och driven teamleader som vill ta sitt nästa steg inom fältförsäljning.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön - Du tjänar både på din egen försäljning och får en kickback på teamets prestation.
Milersättning - Vi ser till att du inte går back på resor.
Stöd i rekrytering - Vi hjälper dig att bygga ditt team.
Dagliga möten med säljchef - Du får stöd, coaching och strategier för att driva teamet framåt.
Vem vi söker:
Erfarenhet av fältförsäljning - Du vet vad som krävs för att lyckas.
Körkort
Ledaregenskaper & driv - Du är redo att ta ansvar och bygga något stort!
Meriterande: Egen bil
Låter det som något för dig? Ansök nu och bli en del av vår tillväxtresa!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
QS Performance AB (org.nr 559305-2003), https://www.qsperformance.com
721 32  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9484016

Prenumerera på jobb från QS Performance AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos QS Performance AB: