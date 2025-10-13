Är du en driven lagspelare med känsla för struktur och ledarskap?
Posti Logistics Staffing AB / Chefsjobb / Ystad Visa alla chefsjobb i Ystad
2025-10-13
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Ystad
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som trivs med att kombinera fysiskt arbete med att ta en koordinerande roll i ett team. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att vårt dagliga arbete flyter på effektivt och säkert.Om tjänsten
I denna roll är du med och styr det operativa arbetet i vår produktionsmiljö. Du blir en nyckelperson i teamet, där du både själv deltar i det praktiska arbetet och samtidigt har ansvar för att organisera och följa upp det dagliga flödet. Arbetet sker i 2-skift och kräver att du är flexibel och trivs i en varierad vardag.Dina arbetsuppgifter
• Planera och samordna dagens uppgifter för teamet
• Fördela resurser och se till att arbetet håller tempo och kvalitet
• Aktivt delta i det dagliga arbetet med bl.a. truckkörning, orderhantering och bokning av transporter
• Arbeta enligt gällande rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
• Följa upp avvikelser och bidra till förbättringsinitiativ
• Använda digitala verktyg och affärssystem för dokumentation och uppföljning
Placeringsort: Ystad
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Efter överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har arbetat inom lager- eller produktionsmiljö och är van vid att köra truck
• Innehar giltigt truckkort med behörigheterna B1, B3 och B4
• Är strukturerad, lösningsorienterad och håller huvudet kallt även när tempot ökar
• Är trygg med att ta initiativ och ta ansvar för att teamet når sina mål
• Kommunicerar tydligt och har ett öga för ordning och säkerhet
Extra plus om du även har:
• Erfarenhet av affärssystem, gärna Microsoft Dynamics 365
• B-körkort och tillgång till egen bil
Vem är du?
• Du är en praktiskt lagd person som tycker om att ha koll på läget. Du tar gärna på dig rollen att leda, organisera och stötta dina kollegor, och du gör det med prestigelöshet och respekt. För dig är det naturligt att se vad som behöver göras - och att göra det.
Vill du arbeta i ett team där engagemang, ansvar och samarbete står i centrum? Då ser vi gärna att du skickar in din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9553368