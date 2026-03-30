Är du en aktiv kvinna mellan 20-50 med stort ansvar ? Se hit !
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi personliga assistenter till kund i Uppsala. Kunden är en glad kvinna i 40-års åldern som bor i egen lägenhet. Under vardagarna är hon på daglig verksamhet och på sin lediga tid tycker hon om att gå promenader, simma, rida och utföra träningar på habiliteringen. Hon tycker lika mycket om att vara hemma och pyssla, lyssna på musik och göra sig fin med smink och accessoarer.
Kundens funktionsnedsättning är CP-skada med utvecklingsstörning. Kunden kommunicerar med egna ljud, bildschema och visar med kroppsspråk vad hon vill förmedla till dig som assistent. Hon har mycket hjälpmedel och träningsredskap i sitt hem som hon använder varje dag för hälsans skull.
När du arbetar som personlig assistent med vår kund så är det viktigt att du har tålamod och följer dagsrutiner varje dag. Hon behöver din hjälp vid matsituation, hygien, medicinering och hennes dagliga aktiviteter. Med humor, bus, respekt och trygghet bygger du upp tilliten hos denna tjej.
Du erbjuds trevliga kollegor hos en kund som uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Vi söker personliga assistenter som sätter kundens behov i första hand. Du ska vara lyhörd, tålmodig och ha ett humoristiskt barnasinne.
Du ska vilja jobba som assistent till vår kund på lång sikt och utveckla en god relation.
Vi vill att du har några års arbetslivserfarenhet, gärna av assistans.
Är du en hästtjej är det ett plus.
Att du är bekväm med att bada är ett måste.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom gruppen täcker upp för varandra vid sjukdom och semester. Vi hjälps åt för kundens bästa. Arbetstiderna är förlagda eftermiddagar, kvällar, helger.
Intervjuer kommer att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Kollektivavtal och lön enligt avtal
Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Cecilia Jansson cecilia.jansson@friab.se 0705490433 Jobbnummer
9828817