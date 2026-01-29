Är du elektriker som vill utvecklas inom rollen som UPS-tekniker? Se hit!
Skpa Consulting AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Tierp Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Tierp
2026-01-29
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skpa Consulting AB i Tierp
, Gävle
, Sandviken
, Hofors
, Stockholm
eller i hela Sverige
Till vår kund Eaton söker vi nu duktiga elektriker som vill starta eller fortsätta utveckla sin karriär som UPS-tekniker. Du kommer att få arbeta med hyperscale-projekt i Gävle-området.
Om Eaton:
På Eaton strävar vi kontinuerligt efter att göra vår värld säkrare, mer hållbar och effektiv inom kraftförvaltning. Vi tror på våra medarbetare och att vi kan uppnå våra mål tillsammans. Vi skapar lösningar som verkligen gör skillnad! Gå med i vårt team och hjälp oss att leverera energieffektiva lösningar med verklig påverkan. Vill du veta mer om oss? Se: https://www.youtube.com/watch?v=baa_aiJ4L7.
Vad kommer du att göra?
Som UPS-tekniker kommer du att arbeta i Sverige med stora datacenterprojekt i Gävleområdet. Din roll är att ansvara för driftsättning av UPS-system som en del av projekt- och driftsättningsteamen. Du är en professionell elektriker, en bra lagspelare och gillar tekniska utmaningar.
Dina ansvarsområden: Ansvara för driftsättning av UPS-system inom stora datacenterprojekt. Leverera en hög nivå av teknisk expertis och kvalitet i Hyperscale-driftsättningsaktiviteter. Arbeta nära projektledare och platschefer, samt ge rådgivning inom driftsättning. Samarbeta med olika avdelningar inom Eaton och externa parter på plats för att hantera tekniska utmaningar. Ha ett proaktivt förhållningssätt till hälsa och säkerhet, samt säkerställa att Eatons och kundens EHS-krav efterlevs. Utföra livscykeltjänster för stora datacenterkunder, inklusive 24/7-support, felsökning, diagnostik, underhåll och utbildning.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Elektrikerbakgrund och relevant elektrisk utbildning. Erfarenhet inom området. B-körkort och flexibilitet att resa (företagsbil ingår). Erfarenhet av trefasinstallationer och underhåll är ett krav. God förståelse för strömfördelningssystem och elcentraler. Flytande i svenska och grundläggande engelska för att förstå instruktioner och göra sig själv förstådd Kundfokus, proaktiv och flexibel personlighet. Förmåga att samarbeta med olika arbetskulturer. Kunna följa instruktioner noggrant.
Vad vi erbjuder dig:
Konkurrenskraftigt lön- och förmånspaket (inkl. sjukvård, gymmedlemskap, mat- och utbildningsbidrag m.m.). Företagsbil. Sex veckors semester. Goda karriärmöjligheter - Vi prioriterar intern befordran när det är möjligt. Säker och etisk arbetsmiljö. Utbildning & utveckling - Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare med fortlöpande utbildning genom Eaton University.
Om rekryteringen:
I och med att teamet på Eaton i Gävle arbetar inom ett högsäkerhetsområde hos vår kund, kan det förekomma säkerhetsprövning genom urdrag ur belastningsregistret av dig som kandidat under rekryteringsprocessen.
Vi är engagerade i att erbjuda jämlika anställningsmöjligheter för alla sökande och anställda. Vår rekryteringsprocess använder balanserade urvalskriterier och undviker diskriminering baserat på ålder, kön, etnicitet, funktionshinder, civilstånd, nationellt ursprung, könsidentitet, genetisk information, religion, sexuell läggning eller annan skyddad status enligt lag.
Intervjuer kommer hållas löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista annonseringsdag, så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5657146-1815039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skpa Consulting AB
(org.nr 559340-0160), https://skillpartner.teamtailor.com
Skolgången 15 (visa karta
)
802 57 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skillpartner Jobbnummer
9712896