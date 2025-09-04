Är du elektriker som vill ha ett omväxlande jobb och grymma kolleger?
Fjällinstallationer Åre AB / Installationselektrikerjobb / Åre Visa alla installationselektrikerjobb i Åre
2025-09-04
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fjällinstallationer Åre AB i Åre
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Lön: Enligt avtal
Om Fjällinstallationer
På Fjällinstallationer är vi specialiserade på att utföra alla typer av elinstallationer både i privat och offentlig miljö. Vår bas är belägen i Åre och vårt huvudsakliga arbetsområde sträcker sig över hela kommunen.
Vi lägger lika stor vikt vid att upprätthålla en hög kvalitet på vårt arbete och skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners som vid att skapa en bra arbetsplats med nöjda medarbetare.
Vi är idag 5 elektriker och behöver bli fler som delar vår yrkesstolthet och arbetsglädje, gillar den sociala aspekten av jobbet och vill vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
Om jobbet
Att arbeta på Fjällinstallationer är lite likt fjällvädret - omväxlande och oförutsägbart. Och vi som jobbar här gillar det. Vissa dagar gör vi servicearbeten i ett flerbostadshus i Järpen eller installationer i ett nytt hus i Ottsjö. Andra dagar befinner vi oss i ett stugområde i Duved och installerar elbilsladdare, renoverar en lägenhet i Åre eller så sitter vi på skotern på väg ut i väglöst land för att felsöka ett bastuaggregat som krånglar. Här blir jobbet aldrig långtråkigt.
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta brett med installation, felsökning, service och underhåll. Vi strävar efter att erbjuda en flexibel arbetsmiljö där arbetet anpassas efter kompetens, ambitioner och livssituation.
Vi söker dig som
• har en elutbildning i grunden
• har arbetat som elektriker i minst fem år med erfarenhet från både service och nyproduktion.
• har ett genuint intresse av tekniska installationer samt ny teknik och vill fortsätta utvecklas inom yrket.
• har en stark servicekänsla, gillar att lösa problem och har ett gott kundbemötande.
• är ansvarsfull, strukturerad, ordningsam och noggrann i både planering och utförande av arbetsuppgifter.
• har erfarenhet av att arbeta i digitala ordersystem och kommunikationsverktyg då vi dagligen jobbar i system och appar som Microsoft Teams, Trello, SoftOne, El-vis m.fl.
• kan jobba självständigt, leda och driva egna projekt.
• trivs att arbeta tillsammans med kolleger och har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper vid entreprenader.
• har B-körkort. Meriterande är BE behörighet samt förarbevis för snöskoter och terränghjuling.
• talar och skriver flytande svenska.
_________________________________
För att du ska trivas hos oss tror vi att du som person är positiv, tycker om variation, är driven, utåtriktad, värdesätter sammanhållning och gillar att jobba i en miljö där ny teknik och smarta lösningar är en självklar del av vardagen.
Vi är medlemmar i Installatörsföretagen.
Skicka ditt CV och personligt brev till info@fjallinstallationer.se
. Vi behandlar inkommande ansökningar löpande så vänta inte med att söka. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista ansökningsdag 4 november. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@fjallinstallationer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjällinstallationer Åre AB
(org.nr 559317-2496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493113