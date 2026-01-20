Är du elektriker med några års erfarenhet och redo för nästa steg?
Elsmart Elektronik Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Västerås
2026-01-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Elsmart Elektronik Sverige AB i Västerås
Elsmarta söker nu en engagerad elektriker som kommit en bit i yrket - gärna andra- eller tredjeårs montör eller mer erfaren elektriker. Rollen kombinerar traditionella elinstallationer med arbete inom solenergi, batterier och smarta energisystem, ofta i projekt runt om i landet.
Vi är ett växande bolag med stort fokus på kvalitet, säkerhet och nöjda kunder - och söker nu dig som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Arbeta brett med elinstallationer, service och montage i både bostäder och kommersiella fastigheter
Utföra arbeten inom solceller, solel, batterilösningar och andra moderna energisystem
Arbeta i projekt på olika orter runt om i landet, där resande är en naturlig del av vardagen och övernattning kan förekomma regelbundet
Ta ansvar för att arbetet håller hög kvalitet och följer gällande regler, standarder och säkerhetskrav
Bidra med din tekniska kompetens, vara lösningsorienterad i vardagen och aktivt delta i förbättringar och utveckling
Vi söker dig som
Är andra- eller tredjeårs montör eller färdig elektriker med praktisk yrkeserfarenhet
Har en stabil grund inom elinstallationer och gärna erfarenhet av sol/solel, batterier eller förnybar energi
Trivs med ett rörligt och resande arbete, där övernattning på annan ort inte är ett hinder
Är självgående, noggrann och tar yrkesstolthet i det du levererar
Fungerar bra i team, har lätt för samarbete och möter kunder på ett professionellt sätt
Vill utvecklas, ta nästa steg i yrket och vara en del av ett bolag som satsar framåt
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande vardag inom både klassisk el och framtidens energilösningar
Projekt där ansvar, driv och initiativförmåga uppskattas och uppmuntras
En miljö där du får växa - tekniskt, yrkesmässigt och personligt
Ett entreprenöriellt team med hög arbetsmoral, tydlig laganda och stort fokus på kvalitet
Trygga villkor, schyssta förutsättningar och en arbetsplats där trivsel och yrkesstolthet är viktigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@elsmarta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elsmart Elektronik Sverige AB
(org.nr 559466-7379)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695353