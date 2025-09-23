Är du elektriker eller svetsare? Då är det just dig vi söker!
2025-09-23
Om kundföretaget
Dockstavarvet är ett världsledande företag som tillverkar strids-, patrull- och lotsbåtar. Företaget har över 100 års erfarenhet i branschen och är sedan 2018 en del av SAAB-koncernen. Varvet har varit känt länge för sina höga byggstandarder och förmåga att leverera skräddarsydda lösningar för sina kunder.
Dom står själva för allt från design, konstruktion och produktion till driftsättning, leverans och eftermarknad.
De är inne i ett expansivt skede med god orderingång och många spännande projekt!
Huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Docksta, Kramfors kommun. Mitt i natursköna Höga Kusten, nära Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand.
Som industriarbetare på Dockstavarvet bygger och reparerar du främst stridsbåtar. Arbetsuppgifterna varierar och baseras på din profil och dina kunskaper sedan tidigare, men vi söker främst svetsare och elektriker.
Svetsningen sker i huvudsak i aluminium och det är därmed önskvärt om man har erfarenhet av det materialet sedan tidigare.
Hos oss får du en varierande och tekniskt utmanande vardag där ingen dag är den andra lik.
Vi söker också dig som gått en el-utbildning och som nu vill arbeta med elinstallationer på båtar, vi ser gärna att du har några års erfarenhet som elektriker sedan tidigare.
Är du en person med känsla för detaljer och ett intresse för marina miljöer har du kommit rätt!Profil
Vi söker dig som är en kreativ problemlösare, som är villig att lära och utvecklas i ditt yrke. Din personlighet är viktig för oss och därför söker vi dig som har ett eget driv, är positiv och ansvarstagande. Du ska kunna jobba självständigt men även i team tillsammans med andra. Det är viktigt att du har kunskap av ritningsläsning sedan tidigare och är noggrann i det du gör.
Tror du att detta är något för dig så tveka inte att söka till oss, vi värdesätter personerna framför ett välformulerat CV.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Den här tjänsten innebär att du blir anställd av Konsultia men tillbringar dina arbetsdagar på Dockstavarvet. Arbetstiden är förlagd heltid och dagtid. Tjänsten är till en början en visstidsanställning på 6 månader, behovet är långsiktigt och möjligheterna till en tillsvidareanställning är mycket stora.
Placeringsort är Docksta som ligger mitt i natursköna Höga Kusten, nära Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand.
Körkort B är en förutsättning för att kunna arbeta som konsult hos oss.
Gör dig redo att jobba nära havet - vi ser fram emot att välkomna dig ombord!Om företaget
