Är du ekonomiadministratör och tillgänglig för uppdrag våren 2026?
Sway Sourcing Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Solna Visa alla ekonomiassistentjobb i Solna
2026-01-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ekonomiadministratör till ett konsultuppdrag inom Order-to-Cash i en internationell och processorienterad miljö. Uppdraget är på heltid och sträcker sig upp till cirka 6 månader med start i januari 2026. Placering är i Solna/Stockholm.
Om uppdragetDu blir en del av ett nordiskt team som arbetar med att skapa effektiva och skalbara ekonomiprocesser. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa parter, där du bidrar operativt och fungerar som ett viktigt stöd i den dagliga leveransen. Du kommer att arbeta brett inom Order-to-Invoice-processen och vara en naturlig kontaktpunkt i ekonomirelaterade frågor
ArbetsuppgifterGranska och hantera leverantörsfakturorGranska och hantera interna clearingfakturorHantera löpande och ad hoc-faktureringVara stödfunktion till controlling i intäktsanalys och rapporteringSupportera interna och externa kunder samt outsourcingpartnerAgera på och följa upp avvikelser inom fakturering och incidenthantering
KravprofilGymnasieekonom eller motsvarande utbildningFlera års erfarenhet av liknande arbete inom ekonomi eller administrationErfarenhet av kund- och leverantörsreskontraGod förståelse för fakturerings- och masterdataprocesserFörmåga att ge operativ support och säkerställa effektiva arbetsflödenErfarenhet av att driva och koordinera projektMycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftKunskaper i något av de övriga nordiska språken är meriterandeGod systemvana i Microsoft OfficeStor erfarenhet av arbete i ERP-system, gärna SAP
Du erbjudsEtt varierande konsultuppdrag i en internationell miljöMöjlighet att arbeta processorienterat och utvecklingsnäraEget ansvar i kombination med ett prestigelöst och samarbetsdrivet teamEn roll där din kompetens verkligen gör skillnad
Omfattning och periodHeltidStart omgående till 2026-06-30Placeringsort: Solna/Stockholm
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034582-1783618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9678454