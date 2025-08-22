Är du duktig på heliumballonger? Då har vi ett roligt jobb till dig!
2025-08-22
Glad och jobbsugen person med ballongkunskaper sökes!
Grymt Godis Ballonger & Party driver idag två enorma godis, ballong och partybutiker i Stockholm. Vi har även en tredje butik i Västerås och har siktet inställt på att öppna fler butiker.
Butikernas specialitet är försäljning av godis i lösvikt med ca 1200 olika sorter att välja på, samt 1000-tals heliumballonger och partyartiklar till fest och kalas.
Vi upplever en högre efterfrågan på ballonger till både privatpersoner och företagskunder. Därför söker vi nu en glad och arbetsvillig person som har lust att arbeta hel- eller deltid i vår butik i Heron City i Kungens kurva.
Tidigare erfarenhet av arbete med heliumballonger är ett krav!
För att passa in i vårt glada gäng är det bra om du kan jobba i ett högt tempo, både ensam och med en kollega. Du är givetvis en punktlig, noggrann och ansvarstagande person, som vill bidra med engagemang och ett glatt humör. Du ska ha arbetat med heliumballonger tidigare, t ex i butik eller på event.
Ballongerna kan du redan, resten lär vi dig.
Vad gäller de övriga arbetssysslorna, är det allra viktigaste att du har en positiv inställning och viljan att lära dig något nytt. Det du inte redan kan om godis och party lär vi dig. Som person är du handlingskraftig, noggrann och ansvarstagande. Vårt enda krav är att du har tidigare arbetslivserfarenhet med heliumballonger.
Är du den vi hoppas på?
Så fort du "känner dig som hemma" med oss och om vi alla trivs med varandra, så kommer du tilldelas mer ansvar och med det kommer också en rättvis löneutveckling.
Vad erbjuder vi?
Det du inte redan kan lär vi ut på plats i butiken, där vi tillsammans går igenom alla rutiner, moment och arbetsuppgifter.
Vi vet att våra medarbetare är det viktigaste för vår framgång. Därför är vi måna om att stödja och uppmuntra vår personal i deras arbete och erbjuder alla som arbetar hos oss goda utvecklingsmöjligheter.
Tillträde enligt överenskommelse. Då butiken är öppen alla dagar i veckan förekommer både dags-, kvälls- och helgarbete.
Har vi väckt ditt intresse?
Vi hoppas det! Vi kallar fortlöpande till intervjuer så skicka in CV och personligt brev i PDF-format redan i dag. Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via e-post till: andreas@jeasgroup.se
och skriv "Ballonger Heron City" i ämnesfältet, så vi vet att du läst hela annonsen
Vi tar oss friheten att inte besvara ansökningar som inte motsvarar platsannonsens kriterier
Vi undanber oss även all hjälp och/eller reklam från alla typer av rekryteringsbolag, jobbpooler eller liknande. Detta sköter vi bäst själva :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
CV och personligt brev i PDF-format
E-post: andreas@jeasgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ballonger". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jeas Group AB
(org.nr 559039-1768)
Dialoggatan 2 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Arbetsplats
Grymt Godis Ballonger & Party Kontakt
Andreas Saptovic andreas@jeasgroup.se Jobbnummer
9472203