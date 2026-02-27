Är du driven och kreativ? Nu söker vi en Marketing Project Leader
Jula AB / Marknadsföringsjobb / Skara Visa alla marknadsföringsjobb i Skara
2026-02-27
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Skara
, Falköping
, Skövde
, Vara
, Mariestad
eller i hela Sverige
Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Vi vill motivera människor att själva förenkla sin vardag och skapa sig ett aktivt och roligt liv. Jula finns idag i Sverige, Norge, Polen och Finland. Julas omsättning 2022 var 9,7 miljarder SEK.
Har du erfarenhet av kommersiell marknadsföring inom detaljhandel, ett öga för grafisk kvalitet och trivs i ett högt tempo? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag!
Vi söker nu en vikarierande Marketing Project Leader till Jula Creative Studio, då en av våra kollegor snart går på föräldraledighet. Du blir en central del av vårt Project Team och leder kreativa, kommersiellt drivna projekt över alla fem marknader. I rollen arbetar du med ett helhetsperspektiv, från idé och planering till implementering och uppföljning, och säkerställer att projektgruppen, som består av Art Directors, Copywriters och fotografer/filmare, levererar lösningar som håller hög kreativ och grafisk nivå, följer briefen och når affärsmålen. Du är navet i teamet, ansvarar för att marknadsprocessen flyter smidigt, att tidsplaner hålls och att kommunikationen följer Julas kommersiella uttryck.
Creative Studio är den kreativa och operativa motorn i vår marknadsorganisation och säkerställer att Julas kommunikation syns, känns och låter på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt effekt. Vi arbetar centralt men med stark lokal förståelse via våra marknadskontor i Norge, Polen och Finland, och levererar effektiva, varumärkesbyggande och kommersiellt drivna produktioner - alltid med kunden i fokus.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller motsvarande, samt flera års erfarenhet av kommersiell marknadsföring inom detaljhandeln. Du har arbetat i en projektledande roll - eller nära projektledning - och är van att driva arbetet framåt med struktur, tydlighet och affärsfokus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra, formellt eller informellt, och du har ett genuint intresse för grafisk form och visuellt uttryck. Du har goda kunskaper i Officepaketet och mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vem är du?
Som person är du självständig, strukturerad och uthållig. Du trivs med att driva projekt från start till mål, hantera flera parallella uppgifter och ta ansvar för att nå uppsatta mål. Du är en prestigelös problemlösare som kombinerar kreativ höjd med kommersiell förståelse och ser alltid lösningar snarare än hinder. Ditt intresse för människor och ledarskap gör att du får teamet att arbeta tillsammans mot bästa möjliga resultat.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är på ett vikariat på heltid under ett år, med stor möjlighet till förlängning. Placeringsort på vårt huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 15 mars.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Erika Lundgren, Brand and Creative Manager, på Erika.Lundgren@jula.se
. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9769201