Är du Dogman & Friends nya hundfrisör på Väla?
Är du vår nya Hundfrisör till vår salong på Väla Helsingborg!
Vi söker nu dig som är hundfrisör och brinner för att vårda djuren på bästa sätt. Du är självgående, noggrann och bemöter kunderna på ett trevligt och professionellt sätt.
Vem är du?
Vi söker en utbildad trimmare eller att du har erfarenhet från yrket. Det viktigaste är att du kan rasklippning, följa kundens önskemål och vara bekväm med kloklippning. För att trivas hos oss är det viktigt att du är en positiv lagspelare som gillar när det är mycket att göra. Du tycker om att ge människor service och gillar när det är högt tempo. Som person är du öppen, framåt, ordningsam och disciplinerad med en egen drivkraft. Att klippa och vårda djur i vår salong är din huvudsakliga uppgift men i tjänsten ingår även butiksskötsel, påfyllning av varor och försäljning i de dagliga arbetsuppgifterna.
Profil & Bakgrund
Dina egenskaper och sätt att vara är viktigare för oss än en imponerande meritförteckning eller dokumenterad erfarenhet. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Förstår värdet av god kundservice
Är teamorienterad och gillar att ha kollegor
Arbetar metodiskt, målinriktat och självständigt
En vilja att utvecklas och att göra ditt absolut bästa
Djurvårdsutbildning från gymnasium, djurpark eller Zoorf-utbildning är meriterande.
Utbildning eller erfarenhet från hundfrisöryrket
Vad erbjuder Dogman?
Vi erbjuder en spännande tjänst i ett växande bolag med nästan lika många hundar som människor, vilket enligt forskning gör oss både lyckligare och mer avslappnade. Vi firar våra framgångar mycket och gärna. Vi erbjuder ett roligt arbete med stor teamkänsla och en härlig Dogman anda med möjligheter till utveckling.
Det här beskriver några av våra medarbetare att de uppskattar med Dogman.
"Jag tycker att man i organisationen hela tiden jobbar för utveckling och förbättring. En arbetsplats som inte bara anställer folk för att arbeta utan för att utvecklas och få vara med att bidra. Och inte nog med det, fantastiska och extremt kunniga människor på alla olika positioner. En RIKTIGT bra arbetsplats."
"Mina kollegor. Eventen. Hjälpa kunder till ett bättre djursamspel. Hålla kampanjer. Att vi får utvecklas. När vi får vara med och bestämma, att vår röst räknas grundad utifrån erfarenheter och upplevelsen i butiken."
Anställningsform: Vikariat tom september 2027, ca 16h/v med eventuell möjlighet till mer.
Rapportering sker till: Butikschef
Placering: Väla, Helsingborg
Tillträde: SnarastPubliceringsdatum2026-03-23
Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan som vi vill ha senast 2026-04-26. Du ansöker genom att klicka på "Sök tjänst" och bifogar ditt CV och personliga brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Frågor om tjänsten besvaras av Butikschef Petra Ödahl, petra.odahl@dogman.se
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om Dogman
AB Dogman är idag Nordens ledande aktör inom husdjurstillbehör och importerar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjurssegmentet samt häst och ryttare. Vi utvecklar vårt sortiment inom våra varumärken Dogman, Jacson och Kennel Equip med visionen om att skapa "Det bästa valet för bästa vännen". Dogman finns idag representerade med bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsätter 500 MSEK med god lönsamhet. Dogman är grundat 1965 och ägs av BrA Invest.
I september 2017 förvärvade Dogman sina första butiker för att starta en egen butikskedja. Idag är vi 33 butiker i Sverige och Norge och under 2022 etablerar vi oss också i Finland. Under sommaren 2019 lanserades e-handel under eget varumärke.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivare AB Dogman
260 35 HELSINGBORG
Petra Ödahl petra.odahl@dogman.se 0424422281
