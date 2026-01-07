Är du Dogman & Friends nya hundfrisör i Barkarby?
Ab Dogman / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Dogman i Stockholm
, Järfälla
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du vår nya Hundfrisör till vår butik i Barkarby!
Vi söker nu dig som är hundfrisör och brinner för att vårda djuren på bästa sätt. Du ska vara självgående och varje dag kunna bemöta kunderna med bästa tänkbara service.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har längre erfarenhet av att klippa hundar, men det är inget krav. Det viktigaste är att du kan vardagsklippning och följa kundens önskemål. Kunskap om rasklippning är meriterande och du ska också vara bekväm med kloklippning. För att trivas hos oss är det viktigt att du är en positiv lagspelare som gillar när det är mycket att göra. Du tycker om att ge människor service och gillar när det är högt tempo. Som person är du öppen, framåt, ordningsam och disciplinerad med en egen drivkraft. Att klippa och vårda djur i vår salong är din huvudsakliga uppgift men i tjänsten ingår även butiksskötsel, påfyllning av varor och försäljning i de dagliga arbetsuppgifterna.
Profil & Bakgrund
Dina egenskaper och sätt att vara är viktigare för oss än en imponerande meritförteckning eller dokumenterad erfarenhet. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
En mogen inställning till kundservice
En teamorienterad stil
Arbetar metodiskt, målinriktat och självständigt
En vilja att utvecklas och att göra ditt absolut bästa
Djurvårdsutbildning från gymnasium, djurpark eller Zoorf-utbildning är meriterande.
Vad erbjuder Dogman?
Vi erbjuder en spännande tjänst i ett växande bolag med nästan lika många hundar som människor, vilket enligt forskning gör oss både lyckligare och mer avslappnade. Vi firar våra framgångar mycket och gärna. Vi erbjuder ett roligt arbete med stor teamkänsla och en härlig Dogman anda med möjligheter till utveckling.
Det här beskriver några av våra medarbetare att de uppskattar med Dogman.
"Jag tycker att man i organisationen hela tiden jobbar för utveckling och förbättring. En arbetsplats som inte bara anställer folk för att arbeta utan för att utvecklas och få vara med att bidra. Och inte nog med det, fantastiska och extremt kunniga människor på alla olika positioner. En RIKTIGT bra arbetsplats."
"Mina kollegor. Eventen. Hjälpa kunder till ett bättre djursamspel. Hålla kampanjer. Att vi får utvecklas. När vi får vara med och bestämma, att vår röst räknas grundad utifrån erfarenheter och upplevelsen i butiken."
Anställningsform: Provanställning, ca 20h/v med eventuell möjlighet till mer.
Rapportering sker till: Butikschef
Placering: Barkarby
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
Är du den bi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan som vi vill ha senast 2026-01-31. Du ansöker genom att klicka på "Sök tjänst" och bifogar ditt CV och personliga brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Frågor om tjänsten besvaras av Butikschef sofia.johansson@dogman.se
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om Dogman
AB Dogman är idag Nordens ledande aktör inom husdjurstillbehör och importerar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjurssegmentet samt häst och ryttare. Vi utvecklar vårt sortiment inom våra varumärken Dogman, Jacson och Kennel Equip med visionen om att skapa "Det bästa valet för bästa vännen". Dogman finns idag representerade med bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsätter 500 MSEK med god lönsamhet. Dogman är grundat 1965 och ägs av BrA Invest.
I september 2017 förvärvade Dogman sina första butiker för att starta en egen butikskedja. Idag är vi 33 butiker i Sverige och Norge och under 2022 etablerar vi oss också i Finland. Under sommaren 2019 lanserades e-handel under eget varumärke. Varaktighet, arbetstid, etc.
20h/v Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Dogman
(org.nr 556493-9519) Arbetsplats
Dogman Jobbnummer
9671238