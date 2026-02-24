Är du diskaren vi söker till The Goat 's Table i Gävle
2026-02-24
The Goat 's Table är Gävles självklara mötesplats. Ett nöjescenter med biljard, shuffleboard, dart samlat under ett och samma tak. Till det har vi en bar i absolut världsklass med ett gediget öl och dryckesutbud.
Vi har som företag funnits sedan 2007 och är en stabil arbetsgivare i en expansiv fas, vilket gör att rätt person har stora möjligheter att utvecklas och ta stora steg i karriären.
Är du den sociala personen vi söker till vårt duktiga team?
Vi söker nu en diskare/diskplock som både har koll på mat, öl, drinkar och är en jäkel på gästkontakt.
Hos oss får du arbeta hos en seriös arbetsgivare. Vi är i en expansiv fas vilket gör att det finns goda möjligheter att ta stora steg i karriären.
Som diskare på The Goat 's Table ansvarar du för en viktig del av våra gästers helhetsupplevelse och jobbar nära både baren och köket. Vi lägger mycket vikt på service, kunskap och förmåga att kunna läsa av gästens individuella servicebehov.
Arbetstiderna är främst fredag- och lördagkvällar.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
