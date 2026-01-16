Är du dietist och vill utvecklas i en rolig miljö?
2026-01-16
Är du dietist och sugen på att vara en del av en utvecklande primärvårdsverksamhet och samtidigt ha roligt på jobbet?
Då har du kommit rätt - det är på Medfit Haninge du ska börja!
Vi satsar hårt på en bra introduktion med egen mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du grymt roliga och erfarna kollegor, en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass och Stockholms BÄSTA rehabgym! Helt enkelt en grymt rolig arbetsplats!
Vi söker dig som är legitimerad dietist och vill arbeta på mottagning med enskilda besök, teambesök och gruppbesök. Vi arbetar även med hembesök i team med fysioterapeut eller arbetsterapeut. På Medfit bedriver vi primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm samt friskvårdsverksamhet. Denna kombination skapar unika förutsättningar för dig som dietist att tillsammans med andra yrkeskategorier arbeta på ett hälsofrämjande sätt med dina patienter. Vår ambition är att hjälpa alla människor till ett friskare liv.
Hos oss arbetar du i nybyggda fräscha lokaler i Haninge centrum med fina behandlingsrum och ett stort gym.
Vi erbjuder:
En nytänkande verksamhet med korta beslutsvägar och stora ambitioner. Vi vill helt enkelt vara Stockholms bästa primärvårdsrehab!
Ett gediget introduktions- och mentorskapsprogram som introducerar dig i företaget och verksamheten
Kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda, bl.a. genom individuell utvecklingsplan och kontinuerliga internutbildningar
Möjlighet till flexibla arbetstider och planera din arbetsdag efter ditt arbetssätt
Månadsvisa avstämningar med närmsta chef där du både får och ger feedback och har möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsmiljö
Friskvårdstimme 1 gång i veckan
Friskvårdsbidrag samt tillgång till fri träning på alla tre av Medfits anläggningar
Kontakta oss idag eller kom förbi så berättar vi gärna mer om detaljer!
Instagram: medfithaninge
Hemsida: medfit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: fredrik.soderstrom@medfit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dietist till Medfit Haninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623)
Haninge centrum, Runstensvägen 1 (visa karta
)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Medfit Haninge Kontakt
Verksamhetschef
Fredrik Söderström fredrik.soderstrom@medfit.se Jobbnummer
9689882