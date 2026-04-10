Är Du Dfds Professionals Nya Rekryterings - Och Bemanningskoordinator?
Är du vår nästa rekryterings- och bemanningskoordinator med passion för människor, tempo och utveckling? Vill du bli en nyckelspelare i ett engagerat team och vara med på en spännande resa i ett företag som strävar efter att leverera riktigt starka bemannings- och rekryteringslösningar?
Om tjänsten Vi söker en engagerad och lösningsorienterad rekryterings- och bemanningskoordinator som vill bli en viktig del av vårt team och vår verksamhet. I rollen kommer du att ha en central funktion där du ansvarar för att hantera och koordinera både rekryterings- och bemanningsinsatser. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att planera och schemalägga personal, hantera flexibla lösningar samt säkerställa att våra kunders behov möts på bästa möjliga sätt.
Du kommer vara involverad i rekryteringsprocesser och aktiviteter, där du arbetar nära konsultcheferna. I rollen ingår att kontakta potentiella kandidater, boka och koordinera intervjuer samt stötta genom hela rekryteringsprocessen. Du ansvarar även för att förbereda och publicera jobbannonser, screena kandidater och verifiera deras kvalifikationer. Vidare deltar du i onboarding av nya medarbetare, vilket inkluderar dokumentation, arbetskläder och koordinering med kunder. Du kommer även att hantera administration kopplat till bokningar och bemanning.
Rollen kombinerar administrativa uppgifter med nära samarbete med kandidater, kollegor och kunder, vilket gör arbetsdagen både varierad och utvecklande.
Krav för tjänsten:
Utbildning inom personal, arbetsvetenskap eller liknande
Du är duktig på administration och har god förmåga att arbeta effektivt med olika system och planeringsverktyg.
Utomordentlig kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt.
God problemlösningsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Förmågan att anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden och krav
Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av bemanningsbranschen eller relaterade områden
Erfarenhet av rekrytering
Erfarenhet av personalplanering och schemaläggning
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Låter jobbet intressant? Vänta inte med att skicka in din ansökan då rekryteringsarbetet sker löpande. Alla ansökningar kommer att behandlas konfidentiellt.
Ansök med ditt CV samt ett personligt brev om varför du skulle passa i denna roll - vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta verksamhetens Operations Managers
Py Gelin på gelpy@dfds.com
Antonia Wahlstedt anwah@dfds.com
DFDS Group DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Bemanning | Koordinator | Rekrytering | Personal
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
