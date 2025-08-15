Är du den vi söker - Mats Knuts söker förskollärare
2025-08-15
Mats Knuts förskola stod klar och fylldes med barn och personal i januari 2024. Förskolan består av 10 avdelningar, två våningar och har tre olika utomhusmiljöer.
Området som har samma namn som förskolan ligger cirka två kilometer från Borlänge centrum nedanför villaområdet Skräddarbacken. Området har en närhet till naturen och omges av både äldre bebyggelse och ett nytt villaområde. Busshållplats finns cirka 100 meter från förskolan.
Medveten närvaro och tillåtande miljö är något som varje besökare till vår förskola ska uppleva i mötet med oss.
Vi har stort fokus på att skapa goda och tillitsfulla relationer med både barn och vuxna
Vårt mål är att förskoletiden ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn, i en varm och stimulerande miljö. Samarbetet med vårdnadshavarna är viktigt och vår verksamhet präglas av trygghet, lust och glädje. Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi pedagoger är hela tiden närvarande i barnens lek och ger mycket tid och möjlighet till det både inomhus och utomhus. Vid planering utgår vi från barnens intressen och behov, så att varje barn ges möjlighet att utveckla just sina förmågor. Vi har ett eget bibliotek och ett dans/rörelse/musikrum.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Genom att planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet får vi en stadig utveckling i verksamheten. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du ska ta initiativ, vara kreativ och kvalitetsmedveten.Kvalifikationer
Förskollärarutbildning med legitimation för förskolan krävs.
Som person visar du äkta glädje och entusiasm och värdegrunden syns i ditt möte med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en god kommunikatör med en god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande och driven med en vilja att utveckla verksamheten med barnen i fokus. Du är en lagspelare som är skicklig på att entusiasmera dina kollegor så att verksamheten blir rolig och lärorik för alla barn. Du är lyhörd för barnens intressen och kan utmana och stimulera barnens utveckling på en adekvat nivå. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både verbalt och skriftligt.
Meriterande utbildningar är:
ICDP - International Child Development Programme/Vägledande samspel
TAKK - Tecken som stöd
Meriterande är också:
* Erfarenhet av arbete som förskollärare i förskola
* Erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
* Erfarenhet av att arbeta i Unikum
* Erfarenhet av att arbete med barn med behov av särskilt stöd
* Körkort
Borlänge förskolas vision: En förskola för alla varje barn ska erbjudas en trygg, rolig och lärorik utbildning.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!
