Är du den som fattas hos oss på Skara Djursjukhus?
2025-10-09
Är du veterinär som drivs av att göra skillnad för djur och deras ägare? Här finns en glad och omtänksam arbetsplats för dig som tycker om att utvecklas och uppskattar nära samarbete med kollegor.
Skara Djursjukhus/smådjursklinik söker en veterinär som brinner för att arbeta på polikliniken, skapa långsiktiga relationer med djurägare och trivs med att arbeta i ett roligt och familjärt team. Vi ser gärna att du har ett par års arbetslivserfarenhet och är redo att ta ansvar i akuta situationer.
Vad vi söker:
• Du trivs med att arbeta nära dina kollegor, ser värdet i en arbetsplats där vi har roligt tillsammans och tror på idén om att laget är större än jaget.
• Du är engagerad och vill göra skillnad för både djur och människor
• Du har erfarenhet av att arbeta på poliklinik och tycker om att skapa förtroendefulla relationer med djurägare
• Du har ett par års arbetslivserfarenhet som veterinär
Vad vi erbjuder:
• En inspirerande och rolig arbetsplats med engagerade och duktiga kollegor.
• Möjligheter att utvecklas inom poliklinikvård och akutvård
• En varierad arbetsdag där du får möjlighet att hjälpa djur i behov av vård och skapa meningsfulla relationer med djurägare
Vill du vara med i vårt team?
Tveka inte att höra av dig! Ulrika.munz@skarasmadjur.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Ulrika.munz@skarasmadjur.se
