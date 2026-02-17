Är du den som faktiskt får människor i jobb?
2026-02-17
Många arbetar med matchning.
Vi söker dig som levererar den.
Som handledare inom Rusta och Matcha har du ett tydligt uppdrag: att skapa hållbara övergångar till arbete eller studier. Det kräver mer än samtal och planer, det kräver affärsförståelse, driv och förmåga att omsätta kompetens till konkret anställning.
Du väntar inte på rätt möjlighet.
Du identifierar den, skapar den och följer den hela vägen i mål.
Uppdraget:
Du ansvarar för att våra deltagare når arbete eller studier genom:
Aktiv och träffsäker matchning
Strategiskt och uppsökande arbete mot arbetsgivare
Tydlig coaching med krav, tempo och progression
Systematisk uppföljning av mål och resultat
Du har förmågan att förena deltagarens kompetens med arbetsgivarens behov och skapa lösningar som fungerar långsiktigt för båda parter.
Det här innebär rollen:
Bygga och utveckla arbetsgivarkontakter kontinuerligt
Identifiera rekryteringsbehov och presentera rätt kandidater
Driva deltagare framåt genom struktur och tydliga förväntningar
Arbeta datadrivet med uppföljning och måluppfyllelse
Säkerställa kvalitet och dokumentation enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer
Vem är du?
Du är trygg i yrkesrollen och van att ta ansvar för resultat.
Du ser inte hinder du ser vägar framåt.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av matchning, rekrytering eller kvalificerat arbetsmarknadsarbete
Är stark i dialogen med arbetsgivare och van att sälja in kompetens
Förstår sambandet mellan aktivitet, kvalitet och resultat
Trivs i en roll med tydliga mål och uppföljning
Är självgående, strukturerad och professionell
Det här är inte en roll för dig som vill "testa något nytt".
Det är för dig som vet att du kan göra skillnad och kan visa det i resultat.
Formella krav (enligt Arbetsförmedlingens regelverk)
Du SKA uppfylla ett av följande alternativ:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system)
Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
Alternativ 2
Minst 1 års eftergymnasiala studier med godkänt resultat
Minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom exempelvis rekrytering, omställningsarbete, arbetsledning, arbetsmarknads- eller personalfrågor, studie- och yrkesvägledning, social- eller gruppsykologi eller karriärvägledning
(Deltid omräknas till heltid enligt gällande regelverk.)
Studieintyg och arbetsgivarintyg ska bifogas ansökan.
Vi erbjuder
Ett uppdrag där prestation och kvalitet värdesätts
En verksamhet med höga ambitioner
Kollegor som tar ansvar och driver utveckling
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Rexhepi på sara.rexhepi@curonova.se
