Är du den som faktiskt får människor i jobb?

Curonova Consulting AB / Personaltjänstemannajobb / Leksand
2026-02-17


Visa alla personaltjänstemannajobb i Leksand, Gagnef, Rättvik, Borlänge, Falun eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Curonova Consulting AB i Leksand, Borlänge, Falun, Mora, Ludvika eller i hela Sverige

Många arbetar med matchning.
Vi söker dig som levererar den.

Som handledare inom Rusta och Matcha har du ett tydligt uppdrag: att skapa hållbara övergångar till arbete eller studier. Det kräver mer än samtal och planer, det kräver affärsförståelse, driv och förmåga att omsätta kompetens till konkret anställning.

Du väntar inte på rätt möjlighet.
Du identifierar den, skapar den och följer den hela vägen i mål.

Uppdraget:

Du ansvarar för att våra deltagare når arbete eller studier genom:

Aktiv och träffsäker matchning

Strategiskt och uppsökande arbete mot arbetsgivare

Tydlig coaching med krav, tempo och progression

Systematisk uppföljning av mål och resultat

Du har förmågan att förena deltagarens kompetens med arbetsgivarens behov och skapa lösningar som fungerar långsiktigt för båda parter.

Det här innebär rollen:

Bygga och utveckla arbetsgivarkontakter kontinuerligt

Identifiera rekryteringsbehov och presentera rätt kandidater

Driva deltagare framåt genom struktur och tydliga förväntningar

Arbeta datadrivet med uppföljning och måluppfyllelse

Säkerställa kvalitet och dokumentation enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer

Vem är du?

Du är trygg i yrkesrollen och van att ta ansvar för resultat.
Du ser inte hinder du ser vägar framåt.

Vi tror att du:

Har dokumenterad erfarenhet av matchning, rekrytering eller kvalificerat arbetsmarknadsarbete

Är stark i dialogen med arbetsgivare och van att sälja in kompetens

Förstår sambandet mellan aktivitet, kvalitet och resultat

Trivs i en roll med tydliga mål och uppföljning

Är självgående, strukturerad och professionell

Det här är inte en roll för dig som vill "testa något nytt".
Det är för dig som vet att du kan göra skillnad och kan visa det i resultat.

Formella krav (enligt Arbetsförmedlingens regelverk)

Du SKA uppfylla ett av följande alternativ:

Alternativ 1

Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system)

Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid

Alternativ 2

Minst 1 års eftergymnasiala studier med godkänt resultat

Minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom exempelvis rekrytering, omställningsarbete, arbetsledning, arbetsmarknads- eller personalfrågor, studie- och yrkesvägledning, social- eller gruppsykologi eller karriärvägledning

(Deltid omräknas till heltid enligt gällande regelverk.)

Studieintyg och arbetsgivarintyg ska bifogas ansökan.

Vi erbjuder

Ett uppdrag där prestation och kvalitet värdesätts

En verksamhet med höga ambitioner

Kollegor som tar ansvar och driver utveckling

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Rexhepi på sara.rexhepi@curonova.se

Ansökan sker via formuläret i denna annons.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Curonova Consulting AB (org.nr 556980-7455)

Arbetsplats
Curonova

Jobbnummer
9748551

Prenumerera på jobb från Curonova Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Curonova Consulting AB: