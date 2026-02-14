Är du den nya Tekniska Koordinatorn till VD-staben på Forsmark?
Är du en strukturerad och proaktiv person som trivs med att skapa ordning och driva processer framåt? Vi söker nu en teknisk koordinator till VD-staben på Forsmarks Kraftgrupp.
OM TJÄNSTEN
Som koordinator inom VD-staben blir du en central stöttepelare i organisationen. Din roll handlar om att skapa struktur i en komplex miljö och se till att viktiga processer - både interna och externa - flyter smidigt. Du arbetar nära personer som arbetar med förbättringar på företagsnivå och stöttar organisationen i att möta de krav och standarder som ställs på Forsmark som kärnkraftverk.
Detta är en ny roll där du får stort eget ansvar. Du kommer att kombinera administrativt handhavande med proaktiv planering och utveckling av Forsmarks interna rutiner.
Du erbjuds
• Unikt ansvar: Större ansvar och mer internationellt utbyte än i traditionella administratörsroller
• Påverkan: Möjlighet att bygga upp strukturer och instruktioner från grunden i en ny roll
• Utveckling: En unik inblick i kärnkraftens globala säkerhetsarbete och direkta kontakter med världsledande expertis
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du administrativt och koordinerande stöttar Forsmarks internationella verksamhet, med fokus på säkerhetsgranskningar, datarapportering och utveckla arbetsrutiner inom kärnkraftssektorn.
• Planering och logistik: Du ansvarar för att koordinera och stötta projektledningen med större besök och granskningar av verksamheten. Det innebär allt från schemaläggning och dokumenthantering till praktisk logistik
• Datainsamling och rapportering: Du samlar in, sammanställer och kvalitetssäkrar tekniska rapporter och indikatorer
• Handläggning och administration: Du administrerar nomineringar till olika uppdrag, hanterar mötesbokningar och stöttar personalen inför externa åtaganden
• Instruktionsutveckling: Du identifierar förbättringsområden och skriver/uppdaterar interna instruktioner för hur Forsmark ska arbeta mer effektivt
• Stöd till ledningssystemet: Du stöttar ledningsprocesserna genom att följa upp att dokumentation och rutiner hålls uppdaterade
VI SÖKER DIG SOM
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar stort eget ansvar och "ser vad som behöver göras". Du väntar inte på instruktioner utan söker proaktivt upp information och kravbilder. Eftersom du har många kontaktytor inom hela Forsmark är din förmåga att etablera bra samarbeten och kommunicera tydligt avgörande.
Vidare ser vi att du har:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Du är en skicklig administratör med goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel och Word.
• B-körkort
• Grundläggande förståelse för teknisk data och rapportering
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med internationella kontakter eller organisationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
