Är du den engagerade enhetschefen vi söker till Kallebäcks boende?
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-12-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu enhetschef till Kallebäcks vård- och omsorgsboende med inriktnings skadligt bruk och beroende (missbruk).
En av våra enhetschefer kommer gå vidare till annat uppdrag inom avdelningen och vi står inför en kommande organisationsförändring.
Vi söker dig med stort engagemang kring målgruppen, äldre personer med skadligt bruk och beroende och som uppskattar att arbeta i en föränderlig verksamhet med högt tempo och många spännande utmaningar.
Verksamheten är i nuläget en del av Boende och hemlöshet och arbetar med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer från 50 års ålder med skadligt bruk och beroende. Många i målgruppen har också en psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Målet är att den som bor hos oss ska få ett långsiktigt boende och minska de negativa konsekvenserna
av sitt missbruk för ökad livskvalitet. Boendeformen har inget nykterhetskrav. Inom enhetens interna regi utförs också
servicefunktioner, så som vaktmästeri och administration medan tjänster inom hälso- och sjukvård, måltid och lokalvård tillhör en annan organisation.
Du kommer att vara en del av en ledningsgrupp, bestående av fyra enhetschefer, där ni ansvarar för varsin våning. Förutom att ha helhetsansvar för din egen våning kommer du tillsammans med dina tre kollegor ha gemensamt ansvar att initiera, stödja och leda hela verksamhetens processer framåt. Du ansvarar för ca 20 medarbetare och två stödpedagoger som har i huvuduppdrag att metodhandleda medarbetare och ansvara för det pedagogiska arbetet på våningen. I ditt uppdrag som enhetschef på Kallebäck ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Verksamheten avvaktar kommande beslut om verksamhetens organisatoriska tillhörighet, vilket kommer innebära förändringar som ledningen behöver beakta framöver.
Intervjuer planeras att hållas den 8 och 9 januari 2026. Blir du en av våra slutkandidater som går vidare efter intervju, kommer du att bli inbjuden till en heldag i assessment center den 20 eller 22 januari.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen, minst 180 högskolepoäng, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska tidigare ha erfarenhet av arbete inom missbruksområdet och/eller arbete med psykisk ohälsa.
Du skall ha tidigare erfarenhet av arbetsledning, det är meriterande om du tidigare varit chef i Göteborgs stad och behärskar relevanta IT-system och personalprocesser väl. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning för uppdraget.
Som person är du uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du är även bekväm i sociala situationer, står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du har förmåga att se möjlighet till förändringar och skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
Söker du ett utmanande arbete och vill vara en del av vår ledningsgrupp? Varmt välkommen att söka tjänsten som enhetschef hos oss!Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Janika Karvinen, avdelningschef janika.karvinen@socialsydvast.goteborg.se 031-3679700 Jobbnummer
9623611